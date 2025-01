Bất ngờ: Mourinho trên đường trở lại giải Ngoại hạng Anh giữa cơn bão sa thải HLV

Thông tin mới nhất, HLV Mourinho đang có liên hệ sẽ dẫn dắt CLB Everton thay HLV Sean Dyche vừa bị sa thải.

HLV Mourinho sẽ sớm trở lại giải Ngoại hạng Anh Ảnh: Reuters

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng: "Everton vừa bổ nhiệm 2 cựu cầu thủ Leighton Baines và Seamus Coleman tạm quyền, nhưng họ sẽ không làm việc dài hạn. Giới chủ mới của CLB này đang tìm kiếm một HLV uy tín để lèo lái đội bóng".

Everton hiện chuyển sang chủ mới từ Mỹ, đó là tập đoàn The Friedkin Group, cũng đang làm chủ CLB AS Roma (Ý). HLV Mourinho từng dẫn dắt AS Roma giành nhiều thành công trước khi bị sa thải để đến Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt CLB Fenerbahce.

HLV Mourinho cùng Fenerbahce đang xếp thứ 2 giải Super Lig, nhưng thua đội đầu bảng Galatasaray đến 8 điểm sau 17 vòng đấu. Gần đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha liên tục lên tiếng than phiền các công tác điều hành của giải đấu Thổ Nhĩ Kỳ quá bất cập, và xảy ra nhiều vấn đề mà ông không thể tưởng tượng được.

Theo báo chí Anh, HLV Mourinho đang cân nhắc quyết định chia tay Fenerbahce để sớm trở lại giải Ngoại hạng Anh làm việc. Khả năng này ngày càng lớn, do các CLB tại đây liên tiếp sa thải HLV vì các thành tích sa sút. Trong đó, West Ham vừa sa thải HLV Julen Lopetegui, nhưng kịp đạt thỏa thuận mời HLV Graham Potter thay thế.

Tiếp đó, Everton sa thải HLV Sean Dyche, nhưng khả năng mời HLV Mourinho đang gặp trục trặc, vì giới chủ CLB này từng có xích mích với nhà cầm quân Bồ Đào Nha thời gian làm việc ở AS Roma.

Theo tờ Daily Mail, Everton chọn HLV Mourinho là hoàn toàn phù hợp cho mục tiêu tái thiết và tìm kiếm cơ hội trụ hạng giải Ngoại hạng Anh. Nhưng giới chủ CLB này vì xích mích cũ, đang tìm kiếm một giải pháp khác.

Trong khi đó, HLV Mourinho vẫn đang chờ cơ hội. Khả năng nhà cầm quân này sẽ chờ đến hết mùa giải hiện nay cùng Fenerbahce, rồi mới cân nhắc trở lại Ngoại hạng Anh dẫn dắt 1 CLB mới.

Trong hợp đồng của HLV Mourinho với Fenerbahce, có điều khoản ông được phép ra đi khi có lời mời từ giải Ngoại hạng Anh. Điều này cho thấy nhà cầm quân này vẫn giữ ý định làm việc ở Ngoại hạng Anh sau thời gian dẫn dắt Chelsea (2 nhiệm kỳ), M.U và Tottenham.