Bất ngờ nhiều shop quần áo thời trang vắng bóng khách

Thay đổi thói quen mua sắm

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi tại TP.HCM, không khó để bắt gặp các cửa hàng treo biển sang mặt bằng hoặc giảm giá sâu để xả hàng. Một số shop từng rất đông khách nay chỉ còn lác đác người ghé xem. Với nhiều bạn trẻ, mua sắm online dần trở thành lựa chọn quen thuộc nhờ tiết kiệm thời gian và có nhiều chương trình giảm giá.

Phạm Thị Thanh Hằng, sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, cho biết hiện bản thân chủ yếu mua quần áo online vì tiết kiệm thời gian và phù hợp với lịch học, công việc bận rộn. "Mình thường mua trên các trang thương mại điện tử vì có nhiều voucher giảm giá, tiết kiệm được tiền xăng và thời gian đi lại. Hiện mình cũng hiếm khi ra cửa hàng trực tiếp, chủ yếu quan tâm đến giá cả, mẫu mã và chất lượng sản phẩm khi mua online", Hằng chia sẻ.

Nhiều cửa hàng thời trang bán quần áo hiện nay rơi vào cảnh đìu hiu ẢNH: THANH BÌNH

Nguyễn Tuấn Việt, sinh viên phân hiệu Học viện Hành chính và quản trị công tại TP.HCM, cũng cho biết thói quen mua sắm của bản thân đã thay đổi đáng kể trong vài năm gần đây. "Mình thường mua trên mạng vì có nhiều ưu đãi, giá cạnh tranh và dễ lựa chọn hơn. Việc mua online cũng giúp mình tiết kiệm thời gian và dễ so sánh giá giữa các sản phẩm", Việt nói.

Khác với nhiều bạn trẻ ưu tiên mua sắm online, Đinh Thị Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho biết bản thân vẫn ưu tiên mua trực tiếp để có thể thử đồ và kiểm tra chất liệu sản phẩm trước khi quyết định. "Mình thích mua trực tiếp vì muốn được thử đồ để thấy rõ chất vải, xem có hợp với mình không; nhưng nếu mua online thì chủ yếu vì không có thời gian ra cửa hàng, lại có nhiều voucher ưu đãi và có thể đọc review từ người mua trước", Lan Anh cho biết.

Shop quần áo thời trang: Doanh thu bán hàng trực tiếp giảm rõ rệt

Từng là cung đường mua sắm sầm uất bậc nhất TP.HCM, tình hình kinh doanh tại các cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi hiện rơi vào tình trạng vắng khách nghiêm trọng.

Chị Trương Thị Ngọc An (ngụ P.An Đông), cửa hàng trưởng shop thời trang Totoday, cho biết tình hình kinh doanh thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn khi lượng khách đến mua trực tiếp giảm mạnh. Theo chị, doanh thu cửa hàng hiện rất thấp. "Bây giờ người trẻ chuộng mua online nhiều hơn nên khách đến shop cũng ít đi. Dù cửa hàng vẫn bán cả online lẫn trực tiếp nhưng doanh số online hiện cũng giảm", chị An chia sẻ.

Dù xu hướng mua sắm online ngày càng phổ biến, chị An cho rằng mua trực tiếp vẫn có lợi thế riêng, đặc biệt với mặt hàng thời trang. "Khách ra cửa hàng có thể mặc thử, xem chất liệu và chọn sản phẩm phù hợp hơn. Nhiều trường hợp mua online nhận hàng không giống hình nên vẫn quay lại shop để mua trực tiếp", chị An nói thêm.

Cũng theo chị An, thị trường thời trang hiện cạnh tranh mạnh không chỉ giữa các cửa hàng truyền thống mà còn với các nền tảng bán hàng online và livestream. "Trước đây online chỉ hỗ trợ thêm doanh thu, còn bây giờ nếu không bán online gần như rất khó cạnh tranh", chị cho biết.

Rất nhiều shop áo quần thời trang trả mặt bằng ẢNH: THANH BÌNH

Tương tự, chị Nông Thủy Ngọc, chủ shop TM Fashion, cho rằng tình hình kinh doanh thời trang trực tiếp hiện gặp nhiều áp lực khi lượng khách đến cửa hàng không còn đông như trước. Theo chị, xu hướng mua sắm online đang tác động rõ rệt đến các cửa hàng truyền thống, đặc biệt là những shop nhỏ lẻ.

Theo chị Ngọc, sự phát triển mạnh của các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và hình thức livestream bán hàng đang tác động rõ rệt đến hoạt động kinh doanh của các cửa hàng thời trang truyền thống. Nếu trước đây khách hàng thường dành thời gian đến trực tiếp để xem mẫu, thử đồ rồi mới quyết định mua thì hiện nay nhiều người trẻ có xu hướng lựa chọn mua online vì nhanh và tiện hơn.

Để thích nghi với sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, cửa hàng của chị Ngọc hiện đẩy mạnh quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, chủ yếu là Facebook, nhằm tiếp cận thêm khách hàng online.

"Hiện tại mình chủ yếu đăng mẫu trên Facebook để khách tiện theo dõi và đặt hàng. Dù chưa bán trên các sàn thương mại điện tử nhưng cửa hàng vẫn cố gắng duy trì hoạt động nhờ lượng khách quen và cập nhật mẫu mới thường xuyên để phù hợp với nhu cầu của khách", chị Ngọc cho hay.