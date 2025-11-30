Bất ngờ những thành phố bẩn nhất thế giới lại là các điểm du lịch nổi tiếng

Công ty lưu trữ hành lý toàn cầu Radical Storage có trụ sở ở Mỹ vừa tiến hành một nghiên cứu độc lạ khi xếp danh sách các thành phố bẩn nhất và sạch nhất thế giới. "Điểm nhấn" trong danh sách chính là Ý khi "sở hữu" đến 4 thành phố bẩn nhất trong top 10, gồm Rome, Florence, Milan và Verona, theo New York Post.

Ở Mỹ, Las Vegas xếp thứ ba trong bảng xếp hạng về mức độ ô nhiễm đô thị trong khi thành phố New York - nơi nổi tiếng nhiều chuột - đứng thứ 12, với biệt danh mới là "thành phố không bao giờ quét dọn".

Để tìm hiểu sâu hơn về những thành phố bẩn này, Radical Storage đã chọn 100 thành phố hàng đầu thế giới để xếp hạng và phân tích dựa trên các đánh giá của Google.

Một bức tường phủ đầy graffiti và những tấm chăn bị vứt bỏ ở Budapest, Hungary, thành phố bẩn nhất trên trái đất, theo một cuộc khảo sát gần đây của Radical Storage ẢNH: GETTY

Radical Storage đã xem xét 70.000 bài viết trực tuyến thực tế trong năm qua, tập trung vào các thuật ngữ như "sạch" và "bẩn" để đánh giá thành phố nào được khen ngợi về vệ sinh và ngược lại. Tiêu chí này được sử dụng để phơi bày những điểm chưa tốt của các đô thị và chấm điểm sạch sẽ cho mỗi trung tâm đô thị dựa trên tỷ lệ phần trăm các bài đánh giá tiêu cực liên quan đến mức độ bụi bẩn. Để đảm bảo tính chính xác, Radical Storage đã loại trừ các thành phố có tổng số bài đánh giá dưới 100, loại bỏ các kết quả giả như "không sạch" và "không bẩn", và chỉ tính các bài đánh giá bằng tiếng Anh.

Qua đó, kết quả đứng đầu danh sách là Budapest, Hungary, với "hơn 37,9% bài đánh giá liên quan đến tình trạng bẩn thỉu hoặc bảo trì kém", theo Radical Storage.

Trang này cho rằng, mức độ bụi bẩn của Budapest là do ngành quản lý chất thải của thành phố đang phải vật lộn để theo kịp với làn sóng khách du lịch. Trong khi đó, Rome, "Thành phố vĩnh cửu", gần như đứng cuối bảng xếp hạng về mức độ sạch sẽ, với 35,7% bài đánh giá đề cập đến bụi bẩn. Có cả một chuỗi chủ đề trên Reddit dành riêng cho mức độ bụi bẩn của thủ đô nước Ý. "Tôi đến thăm Rome (từ Ireland) lần thứ 3 trong 20 năm", một du khách kinh hãi than phiền: "Theo những gì tôi thấy, thành phố luôn bẩn thỉu". Họ nói thêm, "Rome là một thành phố thực sự xinh đẹp, nhưng vấn đề rác thải thì hoàn toàn kinh khủng". Kèm theo đó là bức ảnh về một đống rác giống như bãi rác trong thành phố. Trên thực tế, vấn đề rác thải ngày càng trầm trọng đến mức thu hút cả đàn lợn rừng tìm đến để ăn những thứ dễ kiếm.

Phía sau vẻ hào nhoáng của Las Vegas là nhiều vấn đề tiêu cực, nhất là rác thải ẢNH: GETTY

Đối với Las Vegas của Mỹ, "Thành phố Tội lỗi" là điểm đến bẩn thứ ba với 31% đánh giá liên quan đến vệ sinh là tiêu cực - một vấn đề mà họ cho là do lượng khách du lịch cao. "Với cuộc sống về đêm 24 giờ và lượng khách du lịch luân chuyển khổng lồ, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi việc duy trì đường phố sạch sẽ là một thách thức", Radical Storage viết. Sự bẩn thỉu của thánh địa cờ bạc cũng bị chỉ trích trực tuyến. Một người đánh giá trên TripAdvisor đã chế giễu Las Vegas là một "bãi rác" nguy hiểm với "phân và nước tiểu ở khắp mọi nơi, hút cần sa trong mọi tòa nhà và trên mọi con phố" và những người vô gia cư làm phiền du khách để xin tiền.

Hai thành phố bẩn nhất còn lại trong top 5 là Florence cũng của Ý và Paris, Pháp.

Dưới đây là danh sách 10 thành phố bẩn nhất:

Budapest, Hungary (37,9% đánh giá liên quan đến vệ sinh là tiêu cực); Rome, Ý (35,7%); Las Vegas, Mỹ (35,7%); Florence, Ý (29,6%); Paris, Pháp (28,2%); Milan, Ý (26,8%); Verona, Ý (26,2%); Frankfurt, Đức (24,6%); Brussels, Bỉ (24,4%); Cairo, Ai Cập (23,6%).

10 thành phố du lịch sạch nhất thế giới:

Krakow, Ba Lan; Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; Singapore; Warsaw, Ba Lan; Doha, Qatar; Riyadh, Ả Rập Xê Út; Prague, Cộng hòa Czech; Muscat, Oman; Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; Fukuoka, Nhật Bản.