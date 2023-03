Bất ngờ sân Cần Thơ, cổ động viên đông hơn V-League

Đó là chia sẻ của cựu HLV trưởng CLB Cần Thơ Trương Hữu Nhã, hiện là Phó trưởng Phòng huấn luyện, Trung tâm TDTT TP.Cần Thơ (Sở VH-TT-DL Cần Thơ), sau khi chứng kiến không khí sôi động ở các trận đấu vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp café de Măng Đen lần I - năm 2023. Đặc biệt là trận đấu cuối cùng giữa ĐH Cần Thơ và ĐH Trà Vinh.



Lâu rồi mới có không khí này

Theo ghi nhận từ Ban tổ chức giải, có khoảng hơn 3.000 cổ động viên (CĐV) đến sân Cần Thơ cổ vũ cho các đội bóng ở lượt trận cuối vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp café de Măng Đen lần I - năm 2023.

Hàng ngàn khán giả ngồi trên khán đài A xem trận đấu ĐH Cần Thơ - ĐH Trà Vinh DUY TÂN





Các CĐV ngồi kín khu vực khán đài A, sân vận động Cần Thơ DUY TÂN

Riêng trận đấu cuối cùng giữa ĐH Cần Thơ – ĐH Trà Vinh, có trên 2.000 sinh viên của chủ nhà kéo đến cổ vũ. Các CĐV đội chủ nhà còn mang theo chai nhựa, kèn, trống để tiếp lửa cho các chân sút ĐH Cần Thơ. Anh Lê Văn Nghị, cán bộ Đoàn Trường ĐH Cần Thơ, cho biết Đoàn trường đã phải huy động hơn 20 tình nguyện viên làm việc điều phối, sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn đến xem.

CĐV của ĐH Cần Thơ gần như chiếm số lượng áp đảo mỗi khi đội này ra sân DUY TÂN

Các cổ động viên ĐH Cần Thơ gần như đã phủ kín khán A sân vận động Cần Thơ DUY TÂN

Các CĐV ĐH Cần Thơ gần như đã phủ kín khán A sân vận động Cần Thơ cổ cũ cuồng nhiệt, liên tục hô vang "ĐH Cần Thơ chiến thắng", "ĐH Cần Thơ cố lên"... Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, ĐH Cần Thơ đã có trận cầu đầy cảm xúc và giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước ĐH Trà Vinh, qua đó giành tấm vé duy nhất của khu vực vào vòng chung kết.

Các cán bộ đoàn được huy động để hỗ trợ sắp xếp chỗ ngồi cho các cổ động viên DUY TÂN

Anh Nguyễn Văn Hạnh (34 tuổi), CĐV trung lập, cho biết: "Giữa hàng ngàn CĐV sinh viên, tôi thấy các em cổ vũ rất giàu cảm xúc, hồi hộp, lo lắng, phấn khởi, vỡ oà. Nói thiệt là lâu rồi mới được xem trận đấu bóng đá trên sân Cần Thơ vui như vậy".

Vitamin miễn phí cho khán giả

Một điều khá thú vị nữa là ở những lượt đấu vòng loại trên sân Cần Thơ, các CĐV được phục vụ nước uống vitamin miễn phí và uống thoải mái. "Lúc thấy có anh chị bưng nước lại mời, tụi em cũng bất ngờ luôn. Đi cổ vũ đá banh lại được uống vitamin miễn phí nữa chứ", Hồng Thắm, một CĐV của ĐH Cần Thơ, cười nói.

Các tình nguyện viên của nhãn hàng Bocalex (Dược Hậu Giang) bưng nước pha sẵn từ viên sủi Multivitamin Bocalex phục vụ miễn phí các CĐV DUY TÂN

Hàng ngàn ly nước Multivitamin Bocalex đã được phục vụ miễn phí, tiếp sức cho người hâm mộ cổ vũ các đội bóng.

DUY TÂN

Theo ghi nhận, ở cả 3 lượt đấu vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp café de Măng Đen lần I - năm 2023, trên khán đài A, sân Cần Thơ, luôn có 4 quầy nước pha sẵn từ viên sủi Multivitamin Bocalex được nhãn hàng Bocalex (của Công ty CP Dược Hậu Giang) bố trí để phục vụ miễn phí cho cổ động viên.

Dù lượng khán giả đến sân rất đông nhưng suốt 6 trận đấu, các tình nguyện viên của Bocalex đã nhiệt tình bưng hàng ngàn ly nước phục vụ tận chỗ cho các cổ động viên, tiếp sức cho người hâm mộ cổ vũ các đội bóng.

Bất ngờ với chất lượng chuyên môn

Trên khán đài sôi động, ở dưới sân, chất lượng chuyên môn của các trận đấu cũng được đánh giá rất cao. Chị Hoàng Quyên, một CĐV của bóng đá Cần Thơ, nhận xét: "Các đội đề có tinh thần thi đấu rất tốt. Chẳng hạn như chủ nhà ĐH FPT Cần Thơ, dù thua đậm cả 2 trận đầu nhưng ở lượt trận cuối cùng vẫn chiến đấu, không buông xuôi và họ đã giành được kết quả xứng đáng khi thắng ĐH An Giang 5-1. Còn ĐH An Giang cũng rất nỗ lực, chỉ tiếc là họ dính thẻ đỏ quá sớm".

Trận đấu cuối cùng giữa ĐH Cần Thơ và ĐH Trà Vinh diễn ra rất hấp dẫn MINH TÂN





Chất lượng chuyên môn ở các trận đấu được đánh giá rất cao MINH TÂN

Cựu HLV CLB Cần Thơ Trương Hữu Nhã cũng cho rằng, các đội đã có sự chuẩn bị khá chu đáo cả về tư duy, chiến thuật, thể lực… Nhờ vậy, các trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Đặc biệt trận cuối ĐH Cần Thơ – ĐH Trà Vinh, chất lượng rất tốt, các cầu thủ duy trì được một cường độ thi đấu cao xuyên suốt từ đầu đến cuối trận.

An ninh, trật tự, y tế quá chu đáo

Để hỗ trợ công tác tổ chức vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp café de Măng Đen lần I - năm 2023, Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ điều động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị, tham gia đảm bảo, an ninh trật tự.

Cán bộ chiến sĩ CSCĐ được cử làm nhiệm vụ tại vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp café de Măng Đen lần I - năm 2023 THANH DUY

Mỗi trận đấu, đều có hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài sân vận động Cần Thơ. Đội CSGT điều tiết giao thông, tránh tình trạng ùn ứ, kẹt xe. Tại khu vực khán đài và cổng ra vào sân Cần Thơ, Đội Cảnh sát hình sự luôn có mặt thường trực để phòng, chống tội phạm cướp giật, móc túi...

Lực lượng PCCC cũng được huy động để đề phòng những tình huống xấu. Khu vực các khán đài, lực lượng công an các phường thuộc Công an Q.Ninh Kiều, cảnh sát cơ động, lực lượng phòng chống ma túy, cảnh sát trật tự cũng luôn có mặt để đảm bảo an toàn cho khán giả trong lúc cổ vũ đội nhà.

Trên khán đài luôn có các cán bộ, chiến sĩ công an Cần Thơ túc trực để bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người hâm mộ DUY TÂN

Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng được điều động đến sân vận động Cần Thơ trong tất cả các trận đấu DUY TÂN

Trong khi đó, về công tác y tế, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (trực thuộc Bộ Y tế) đã cử 3 ê kíp bác sĩ, điều dưỡng các khoa Cấp cứu, Trung tâm chấn thương chỉnh hình, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và xe cứu thương, thuốc men, phương tiện cấp cứu… tham gia trực tiếp công tác hỗ trợ y tế trên sân vận động Cần Thơ.

Lực lượng đoàn thanh niên được huy động để hỗ trợ công tác di chuyển, sơ cứu vận động viên khi cần DUY TÂN

Theo Ban tổ chức, chính sự hỗ trợ của các sở, ngành địa phương đặc biệt là tinh thần cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên 4 đội bóng đã làm nên một vòng loại khu vực Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam rất đáng nhớ.