Bất ngờ thủ phạm khiến hàng loạt ô tô, xe máy ở Hà Nội bị 'tê liệt'

Tối 17.4, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ KH-CN) cho biết, đơn vị vừa xử lý dứt điểm tình trạng can nhiễu sóng gây ảnh hưởng đến thiết bị khóa thông minh (smartkey) ô tô, xe máy của người dân tại khu vực số 1 đường Mễ Trì Thượng (P.Từ Liêm, Hà Nội).

Đội ngũ kỹ thuật của Cục Tần số vô tuyến điện dùng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng xác định nguồn gây nhiễu ẢNH: CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Sự việc bắt đầu vào tối ngày 16.4, khi nhiều người dân và chủ phương tiện lưu thông qua khu vực số 1 Mễ Trì Thượng phản ánh hiện tượng lạ: hàng loạt ô tô, xe máy sử dụng smartkey bỗng dưng "vô hiệu hóa", không thể mở khóa hoặc khởi động được máy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin qua Fanpage Facebook của Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã vào cuộc, thu thập dữ liệu và tiến hành đo đạc hiện trường ngay trong đêm và rạng sáng ngày 17.4.

Bằng các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, đội ngũ kỹ thuật đã "khoanh vùng" và xác định được nguồn gây nhiễu. Thật bất ngờ, "thủ phạm" không phải là thiết bị công nghệ cao siêu nào mà lại xuất phát từ một quán cà phê ngay trong khu vực Mễ Trì Thượng.

Theo cơ quan chức năng, quán cà phê này có trang bị hệ thống nút gọi phục vụ không dây tại các bàn để khách tiện liên hệ nhân viên. Tuy nhiên, do gặp lỗi kỹ thuật, một trong số các thiết bị này đã liên tục phát tín hiệu trên tần số 433.91 MHz.

Đáng chú ý, đây chính là tần số trùng với dải hoạt động của các loại khóa thông minh (smartkey) phổ biến trên ô tô, xe máy hiện nay. Việc thiết bị lỗi phát sóng liên tục đã "đè" lên tín hiệu từ chìa khóa của người dân, gây ra tình trạng nhiễu sóng diện rộng, khiến các phương tiện xung quanh không thể nhận diện được mã từ của chủ xe.

Ngay sau khi phát hiện, ngày 17.4, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I đã phối hợp xử lý thiết bị lỗi, đưa khu vực Mễ Trì Thượng trở lại trạng thái bình thường.

"Thủ phạm" bất ngờ khiến xe máy, ô tô "tê liệt" lại chính là những chiếc nút bấm không dây ẢNH: CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo các cá nhân, tổ chức khi sử dụng các thiết bị vô tuyến điện (như thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị không dây...) cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Trong trường hợp nghi ngờ có hiện tượng can nhiễu gây ảnh hưởng đến đời sống, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, tránh gây hoang mang dư luận.