Bất ngờ top 4 dược mỹ phẩm bán chạy nửa đầu năm 2026 đều ‘made in Vietnam’

1. Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel

Sản phẩm "made in Vietnam" đầu tiên được nhắc đến trong danh sách này chính là gel chấm mụn thuần Việt đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma. Với sự kết hợp glycolic acid (AHA) và salicylic acid (BHA) giúp cuốn trôi tế bào chết, làm sạch sâu từng lỗ chân lông, giảm thiểu dầu thừa và ngăn chặn tình trạng bít tắc - nguyên nhân hàng đầu gây mụn. Điểm nhấn đặc biệt của gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel nằm ở hoạt chất potassium azeloyl diglycinate (PAD) - dẫn xuất tiên tiến từ azelaic acid kết hợp glycine giúp điều tiết bã nhờn, cải thiện sắc tố và hỗ trợ làm mờ thâm mụn hiệu quả.

Không chỉ xử lý các dạng mụn viêm, mụn bọc, mụn trứng cá hay mụn đầu đen từ thể nhẹ tới nặng; Trioderma Anti Acne Gel còn giúp làm dịu tổn thương, giảm đỏ, chống kích ứng nhờ sự kết hợp của chiết xuất rau má và lá bàng, an toàn ngay cả với da đang yếu hoặc tổn thương do mụn.

Trioderma Anti Acne Gel được "tăng thêm sức mạnh" với niacinamide (vitamin B3), vitamin B5 và hyaluronic acid giúp cấp ẩm, phục hồi và hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Điểm cộng lớn nữa là không gây khô ráp, bong tróc hay kích ứng, phù hợp với nhiều loại da và nhiều độ tuổi, từ tuổi teen đến trưởng thành.

Nhược điểm: Gần như 10 điểm không có nhưng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/15g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 31% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/gel-cham-mun-trioderma-anti-gel-15g.html

2. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Siêu phẩm được gọi tiếp tiếp theo đến từ thương hiệu thuần Việt MD CARE đang được hàng triệu tín đồ skincare yêu chuộng. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream vừa được nâng cấp công thức với sự xuất hiện của hexyl resorcinol 1% - hoạt chất thế hệ mới sở hữu cơ chế tác động kép; vừa giúp ức chế quá trình hình thành melanin gây sạm nám, vừa giúp làm dịu da, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc bị tăng sắc tố. Công thức cải tiến vẫn duy trì hiệu quả làm sáng da, mờ thâm, nhưng được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả lâu dài.

Không chỉ giới hạn ở việc dưỡng trắng da mặt, kem còn là "trợ thủ đắc lực" trong việc giúp cải thiện sắc tố ở những vùng da tối màu do ma sát lâu ngày như khuỷu tay, đầu gối, vùng dưới cánh tay, mang lại làn da đồng đều và rạng rỡ hơn. Kem dưỡng MD CARE Brightening Blemish Cream còn dưỡng ẩm sâu, kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào mới, giúp làn da căng bóng và săn chắc.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

3. Kem chống nắng bí đao Cocoon

Món dược mỹ phẩm tiếp theo được nhắc tên vì có lượt bán cao trên các sàn thương mại nửa đầu năm 2026 là đại diện quen thuộc đến từ Cocoon - thương hiệu mỹ phẩm thuần chay được đông đảo tín đồ làm đẹp tin dùng. Nhờ công thức kết hợp chiết xuất bí đao tự nhiên cùng vitamin E, vitamin B3 và các hoạt chất chăm sóc da hiện đại, kem chống nắng Cocoon tạo nên lớp bảo vệ vững chắc giúp làn da hạn chế tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời. Không chỉ dừng lại ở việc chống nắng, sản phẩm còn hỗ trợ làm dịu da nhanh chóng, đồng thời cân bằng lượng dầu thừa trên bề mặt da.

Thành phần chính: chiết xuất bí đao, vitamin E, vitamin B3, hydroxymethoxyphenyl decanone, tetrahexyldecyl ascorbate.

Nhược điểm: Kết cấu dạng sữa hơi lỏng dùng hao nhanh hết.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml

4. Serum hỗ trợ giảm mụn và dưỡng sáng da Trioderma ActiBalance+ Serum

Kết thúc danh sách dược mỹ phẩm "made in Vietnam" được yêu thích hàng đầu hiện nay vẫn là một sản phẩm từ thương hiệu Trioderma. Serum Trioderma chính là "trợ thủ đắc lực" dành cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc cho làn da dầu, da mụn hay da hỗn hợp.

Không chỉ giúp kiểm soát bã nhờn tối ưu, nhờ đó hạn chế tình trạng bóng dầu và ngăn ngừa mụn. Mà còn giúp làm dịu những vùng da kích ứng, giảm mẩn đỏ do mụn gây ra, đồng thời làm sáng và cải thiện sắc tố da, mang đến làn da tươi tắn, đều màu hơn từng ngày. Công thức dịu nhẹ và an toàn không chứa cồn, không paraben, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Pro vitamin B5, niacinamide, zinC PCA, BHA, AHA, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông, ngăn bít tắc và hỗ trợ giảm mụn đầu đen, đầu trắng hiệu quả.

Cân bằng tuyến bã nhờn, tạo môi trường "khó sống" cho vi khuẩn C. acnes - nguyên nhân chính gây mụn.

Giúp làm dịu bề mặt da, hỗ trợ mờ thâm sau mụn cho làn da trắng sáng đều màu.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp rạng ngời từ bên trong ngăn ngừa tác hại xấu từ tia UV, môi trường.

Hỗ trợ làm sáng cho làn da sau mụn trở nên đều màu và làm mờ thâm mụn nhanh chóng.

Bảng thành phần lành tính, không chứa paraben, cồn, hương liệu nên an toàn với nhiều làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Chỉ phù hợp với làn da dầu, da mụn và hỗn hợp thiên dầu.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/serum-ho-tro-giam-mun-trioderma-actibalance-serum.html

Sự bùng nổ của 4 món mỹ phẩm "made in Vietnam" nửa đầu 2026 không chỉ góp phần khẳng định vị thế của công nghệ làm đẹp nước nhà. Mà còn chứng minh rằng làn da Việt luôn cần sự thấu hiểu chuyên sâu. Công nghệ hiện đại kết hợp bảng thành phần chất lượng được thiết kế riêng cho khí hậu nhiệt đới cùng mức giá cực kỳ "êm ví" - đây chính là những "chân ái" mà làn da Việt đang tìm kiếm.