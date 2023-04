Bất ngờ trước ngoại hình của sao Hollywood Bridget Fonda

Ngôi sao phim Jackie Brown – Bridget Fonda được phát hiện ở Los Angeles vào ngày 15.4 khi đang mua vài thứ tại một cửa hàng cung cấp đồ làm vườn.

Bridget Fonda (59 tuổi) giữ vẻ ngoài giản dị, mặc một chiếc áo len trắng quá khổ, một chiếc quần capri đen và giày thể thao màu xanh.

Người hâm mộ bị sốc nặng khi thấy ngôi sao một thời mảnh mai và quyến rũ, trông khác nhiều so với những ngày còn là một nữ diễn viên.

Bridget Fonda rời Hollywood vào đầu những năm 2000 sau khi gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến cô bị gãy xương lưng.

Năm 2003, cô kết hôn với cựu thủ lĩnh ban nhạc rock Mỹ Oingo Boingo, Danny Elfman, và một năm sau, cả hai bắt đầu sinh con. Họ chào đón con trai Oliver vào năm 2004. Elfman cũng là cha của hai cô con gái Lola và Mali từ cuộc hôn nhân trước với Geri Eisenmenger.

Nhan sắc một thời của Bridget Fonda PAGE SIX

Vai diễn điện ảnh lớn nhất của Bridget Fonda là đóng chính trong bộ phim kinh dị Single White Female năm 1992. Sau đó là hàng loạt vai chính trong The Godfather Part III, Singles, Point of No Return, It Could Happen to You, Jackie Brown… Vai diễn cuối cùng của cô vào năm 2002 cho một bộ phim truyền hình có tên Snow Queen.

Cô thuộc dòng dõi gia tộc lừng danh Fonda nổi tiếng, bao gồm ông nội - nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Henry Fonda (mất năm 1982), cha cô, ngôi sao Easy Rider - Peter Fonda (mất năm 2019) và người cô, nữ diễn viên Jane Fonda (85 tuổi).

Bridget Fonda cùng chồng Danny Elfman dự lễ trao giải Quả cầu vàng 20 năm trước

Năm 1993, Bridget thẳng thắn nói về việc xuất thân từ một gia đình nổi tiếng đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô như thế nào.

"Tôi tự hỏi mình sẽ hài lòng như thế nào với vị trí hiện tại nếu tôi không phải là thành viên của một gia đình đã thành danh phi thường như vậy. Tôi cứ băn khoăn rằng sẽ cảm thấy thế nào khi đã làm mọi thứ hoàn toàn bằng nỗ lực của chính mình", Bridget Fonda nói với Movieline vào thời điểm đó.