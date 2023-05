Bất ngờ và tiếc nuối ở môn cử tạ

Đô cử Trần Minh Trí khiến VĐV của Thái Lan và Indonesia, cùng nhiều khán giả có mặt ở Nhà thi đấu Olympic phải kinh ngạc. Khi bị dẫn khá xa ở nội dung cử giật và thành tích tổng cử (298 kg so với 305 và 304 kg), lực sĩ quê An Giang đã đưa ra quyết định liều lĩnh khi nâng mức tạ ở lần cử đẩy cuối cùng lên 176 kg. Minh Trí đã cử đẩy thành công mức tạ 176 kg trong sự vỡ òa của nhiều CĐV VN trên khán đài. Lực sĩ sinh năm 2004 giành HCV với tổng cử 306 kg, đồng thời lập kỷ lục SEA Games mới ở nội dung cử đẩy.



Trần Minh Trí đoạt HCV cử tạ ngay lần đầu tiên dự SEA Games NGỌC DƯƠNG

Minh Trí thi đấu đặc biệt xuất sắc NGỌC DƯƠNG

Minh Trí cũng không dám tin anh đã làm được điều này. Anh cho biết: "Tôi không dám tin mình sẽ nâng thành công mức tạ 176 kg và giành HCV. Trước đó, tôi chỉ nghĩ là sẽ quyết tâm hết sức. Còn khi tập luyện, thành tích tốt nhất của tôi chỉ là 170 kg". Chia sẻ với Thanh Niên, Minh Trí nói anh đến với con đường cử tạ một cách tình cờ: "Trước đó, tôi chưa từng tiếp xúc với cử tạ. Vào năm 2016, có một HLV vào lớp để kiểm tra, thấy tôi đủ tố chất nên tuyển chọn vào đội năng khiếu".

Hôm nay (15.5), đoàn thể thao VN tiếp tục tranh tài các môn judo, đấu kiếm, cờ tướng, bóng bàn, cầu mây, taekwondo, cử tạ, võ gậy. Ở môn bóng bàn, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Anh Tú thi đấu đơn nam; Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Bùi Ngọc Lan tranh đơn nữ. Ở môn cử tạ, Đinh Thị Thu Uyên tranh chung kết hạng cân 64 kg nữ, Lâm Thị Mỹ Lê tranh chung kết hạng cân 71 kg nữ. Môn đấu kiếm diễn ra nội dung đồng đội nam kiếm chém (Văn Quyết, Thành An, Đức Anh, Xuân Lợi), đồng đội nữ kiếm liễu (Thanh Nhàn, Ngọc Luyên, Vân Anh, Thu Phương)…

Trong ngày thi đấu hôm qua nếu nhân tố mới Trần Minh Trí mang tới bất ngờ thì nữ lực sĩ được kỳ vọng nhất của cử tạ VN Hoàng Thị Duyên để lại những tiếc nuối. Cô gái người Giáy không thể bảo vệ thành công tấm HCV ở 2 kỳ SEA Games trước. Thành tích tổng cử ở SEA Games 31 (đoạt HCV) của Duyên là 204 kg, còn tổng cử tại Campuchia là 205 kg nhưng cô chỉ đoạt HCĐ. Hoàng Thị Duyên nghẹn ngào: "Nói lý do thì có cả nghìn lý do, nhưng tôi thua thì phải chấp nhận. Khi tôi thua, chỉ có những người đồng hành cùng tôi thì mới có thể hiểu được tôi đã cố gắng thế nào. Tôi thua là thua, không có lý do gì cả".

Hôm qua 14.5, đoàn thể thao VN thi đấu bùng nổ, đoạt đến 20 HCV để giữ vững ngôi nhất toàn đoàn. Trong số 20 HCV, đáng kể nhất có tấm HCV ở môn bóng bàn đôi nam nữ. Ngoài ra, các môn Olympic như vật, đấu kiếm, taekwondo… đều đã có ngày thi đấu thành công.

Tiếc cho bóng chuyền VN

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam chơi kiên cường ở trận chung kết NGỌC DƯƠNG

Tấm HCB SEA Games 32 của bóng chuyền nữ Việt Nam NGỌC DƯƠNG

Trong trận chung kết môn bóng chuyền, các cô gái VN đã có một trận đấu được xem là hay nhất khi gặp tuyển Thái Lan. Sau khi để thua ván đầu tiên 17/25, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi tưng bừng để thắng 25/21. Ở ván đấu thứ ba, đội tuyển bóng chuyền nữ VN đã để lại những tiếc nuối cho người hâm mộ khi nhiều lần có cơ hội kết thúc ván đấu nhưng lại để thua ngược 30/32. Sau ván thua này, đội tuyển VN đã không giữ được tinh thần và để thua 21/25 ở ván thứ tư. Với trận thua 1-3 ở chung kết SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ VN chưa thể đổi màu huy chương và tiếp tục xếp sau tuyển Thái Lan.