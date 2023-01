Bất ngờ vì 22 giờ đêm đường phố Hà Nội vẫn ùn tắc

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 22 giờ ngày 11.1, đường Khuất Duy Tiến, đoạn từ ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến gần ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương xảy ra tình trạng ùn tắc.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau dưới lòng đường, trong khi đó đa số xe máy tìm lối đi lên vỉa hè để tránh ùn tắc. Không ít người bất ngờ khi đoạn đường này về đêm vẫn tắc dài.

Anh Phan Chí Hiếu (29 tuổi, ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, anh phải đứng chờ 4 - 5 lần đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến vào lúc 22 giờ đêm qua dù đoạn đường này không có sự cố nào về tai nạn hay va chạm giao thông.

Trước đó, chia sẻ với Thanh Niên, chỉ huy đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 7, thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, cho biết cuối năm nên người dân ra đường đông hơn những ngày bình thường.

"Để đảm bảo cho người dân đi lại dịp cuối năm, chúng tôi đã tăng cường thêm lực lượng ở các điểm nóng, hay xảy ra ùn tắc như ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Nếu ngày thường ở điểm này chỉ có 2 - 3 chiến sĩ trực thì những ngày cận tết sẽ có 5 - 6 người", chỉ huy Đội CSGT số 7 nói.





Ngoài ra, Đội CSGT số 7 cũng sẽ phối hợp với công an các phường, Công an Q.Thanh Xuân, Công an Q.Cầu Giấy và lực lượng thanh tra giao thông điều tiết, phân luồng.