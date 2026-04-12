Bất ngờ vị trí ‘mỏng người’ nhất của đội tuyển Việt Nam, ông Kim tính toán bạc đầu

Khoảng cách lớn giữa vị trí chính thức và dự bị

Ở đội tuyển Việt Nam hiện hay, hầu hết các vị trí đều có người thay thế. Ví dụ như ở vị trí thủ môn, nếu Nguyễn Filip gặp vấn đề, thủ môn Trần Trung Kiên luôn sẵn sàng thế chỗ. Thậm chí, ngay cả trong trường hợp Xuân Son không xuất hiện trên hàng tấn công, trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn có Đỗ Hoàng Hên hoặc chân sút đang lên Nguyễn Đình Bắc, những nhân vật đủ sức khiến cho hàng phòng ngự của đối phương phải đề phòng.

Duy chỉ có vị trí cầu thủ chạy cánh phải là nơi mà đội tuyển Việt Nam hiện chưa có phương án dự phòng đạt chất lượng tương đương với người thi đấu chính thức. Cầu thủ đang thi đấu bên hành lang phải là Trương Tiến Anh quá xuất sắc. Trương Tiến Anh có thể đá tốt trong vai trò của 1 hậu vệ phải, hiệu quả trong việc ngăn chặn các pha lên bóng của đối phương. Rồi khi cần, anh có thể dâng cao tấn công, xuất hiện trong khu vực cấm địa của đối thủ, như thể 1… tiền đạo cánh.

Trương Tiến Anh giàu tốc độ, thể lực dồi dào, sút bóng tốt, tạt bóng tốt. Anh hiện là cầu thủ có khả năng tạt cánh, chuyền bóng từ biên tốt nhất nước. Thời gian gần đây, Trương Tiến Anh tiến bộ thêm ở khả năng đá phạt. Anh chính là người thực hiện quả đá phạt góc, chuyền bóng cho Duy Mạnh ghi bàn mở tỷ số vào lưới Malaysia hôm 31.3, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam: Bài toán chưa lời giải bên cạnh Hoàng Đức

Tuy nhiên, do Trương Tiến Anh quá xuất sắc, anh làm lu mờ hoàn toàn người ngồi dự bị cho mình. Nhân vật đóng vai trò dự bị cho Trương Tiến Anh ở trận đấu với Malaysia hôm 31.3, về lý thuyết, là Phạm Xuân Mạnh. Đây cũng từng là cầu thủ chạy cánh phải rất giỏi. Nhưng thời gian gần đây, Xuân Mạnh không còn duy trì được tốc độ cao như trước. Vả lại, khả năng tạt bóng và dứt điểm của Xuân Mạnh không so được với Trương Tiến Anh. Chính vì thế, đặt trường hợp Tiến Anh gặp vấn đề (chấn thương hoặc thẻ phạt), HLV Kim Sang-sik sẽ phải tìm phương án hữu hiệu hơn nữa, trong việc thay thế cầu thủ đang khoác áo CLB Ninh Bình.

Liệu có trao cơ hội cho gương mặt trẻ?

1 trong những phương án có thể được vị HLV nhắm đến có thể là cầu thủ chạy cánh phải Phạm Minh Phúc. Đây là gương mặt quen thuộc với ông Kim, nhờ khoảng thời gian Phạm Minh Phúc cùng với HLV Kim Sang-sik vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33 năm 2025 và giành huy chương đồng giải U.23 châu Á 2026.

Minh Phúc giống với Tiến Anh ở điểm cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) có khả năng tham gia tấn công rất tốt, khi cần có thể xâm nhập khu vực cấm địa của đối phương, thi đấu như 1 tiền đạo. Minh Phúc chính là tác giả của bàn thắng quyết định, giúp U.23 Việt Nam thắng U.23 UAE 3-2 tại tứ kết giải U.23 châu Á hồi đầu năm nay. Minh Phúc có thêm tốc độ đi bóng cao, khả năng chuyền bóng tốt, khá giống với Trương Tiến Anh.

Điểm yếu của cầu thủ này hiện là kinh nghiệm thi đấu, do anh còn khá trẻ (22 tuổi). Tuy nhiên, điểm yếu nói trên có thể được khắc phục trong thời gian tới, vì HLV Mano Polking ở CLB CAHN luôn sẵn sàng trao cơ hội thi đấu chuyên nghiệp tại V-League cho Minh Phúc, bất cứ khi nào ông cảm thấy thuận tiện.

Ngoài ra, nếu Minh Phúc được thử nghiệm nhiều hơn trong màu áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, cầu thủ này có thể kịp trưởng thành trước AFF Cup 2026 (từ 24.7 – 26.8) và FIFA ASEAN 2026 (dự kiến từ 21.9 – 6.10), để trở thành phương án dự phòng sáng giá cho Trương Tiến Anh bên hành lang phải của đội tuyển Việt Nam.