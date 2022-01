Bất ngờ với danh sách phim kinh dị xuất sắc nhất năm 2021

Danh sách phim kinh dị xuất sắc nhất năm 2021 mà tạp chí Variety chọn ra có những tác phẩm nhận được sự khen ngợi về mặt chất lượng, lại có những phim tạo nên ý kiến trái chiều từ phía khán giả.

Bộ phim Titane của đạo diễn Julia Ducournau, đoạt giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2021 vừa qua, bất ngờ có mặt trong danh sách. Đây là một trong những tác phẩm gây tranh cãi nhất năm vì sự độc đáo: phim kể về một cô gái bị tai nạn lúc nhỏ và sau này "phải lòng" với xe ô tô. Tác phẩm này tràn ngập những phân cảnh gây sốc, bạo lực, quá khích.

A Quiet Place Part II của đạo diễn John Krasinski được chọn vào danh sách là xứng đáng. Phim là phần tiếp theo của dự án cùng tên chiếu năm 2018 cũng do John Krasinski chỉ đạo, kể về cuộc sinh tồn của con người trong thế giới hậu tận thế. Minh tinh Emily Blunt, vai mẹ đơn thân chiến đấu với quái vật để bảo vệ mạng sống cho con, tiếp tục tỏa sáng ở phần phim thứ 2 này. Tác phẩm được chấm 91% trên Rotten Tomatoes từ các cây bút phê bình và nhận "mưa lời khen". Tại phòng vé, phim có tổng doanh thu toàn cầu trên 297,3 triệu USD (theo Box Office Mojo), là một trong những tác phẩm ăn khách trong dịch.

Cùng với tác phẩm A Quiet Place Part II, các phim như Malignant của đạo diễn James Wan, series The Fear Street của đạo diễn Leigh Janiak cũng góp mặt trong danh sách. Malignant và bộ ba phim The Fear Street đều được đánh giá cao về chất lượng, nhận mức chấm lần lượt là 76%, 83%, 88% và 90% trên Rotten Tomatoes từ các cây bút đánh giá phim. Phim Malignant kể về việc một phụ nữ có thể thấy được cảnh người khác bị sát hại còn series The Fear Street kể về một nhóm bạn cố gắng phá vỡ lời nguyền tàn ác giáng xuống thị trấn của họ suốt một thời gian dài.





Nhưng bên cạnh những tác phẩm có tên trong danh sách thuyết phục người xem, không ít tác phẩm lại gây chia rẽ ý kiến giữa các cây bút đánh giá và khán giả đại chúng. Như phim kinh dị Spiral: From the Book of Saw của nhà làm phim Darren Lynn Bousman, phần phim mới nhất của series Saw, kể về một nhóm cảnh sát ngăn chặn vụ giết người hàng loạt của tên ác nhân khét tiếng Jigsaw. Phim chỉ nhận mức chấm 37% trên Rotten Tomatoes nhưng có đến 75% khán giả yêu thích. Không chỉ Spiral: From the Book of Saw, phim Malignant đã đề cập ở trên cũng gây chia rẽ ý kiến giữa các nhà phê bình và khán giả, mức chấm mà phim nhận được từ phía khán giả đại chúng là 52%.

Năm của nhiều phim kinh dị tiêu biểu

Nhìn qua các danh sách khác, dĩ nhiên lại có những cái tên được công chúng đánh giá cao. Đơn cử như danh sách của Rotten Tomatoes có phim Lamb (mức chấm 86% trên Rotten Tomatoes) của đạo diễn Valdimar Jóhannsson, một phim của Iceland pha trộn chất liệu hiện đại với chất kỳ bí dân gian và làm khán giả giật mình vì những phân cảnh "đắt".

Hai tác phẩm Antlers của nhà làm phim Scott Cooper (nhận mức chấm 60%) và Last Night in Soho của đạo diễn Edgar Wright (nhận mức chấm 75%) cũng có tên trong danh sách của Rotten Tomatoes. Phim Antlers cùng dòng phim với Lamb, tức "mượn" yếu tố dân gian để kể chuyện trong bối cảnh hiện đại, còn Last Night in Soho thì cho thấy Edgar Wright một lần nữa "ghi điểm" với dòng phim kinh dị mà trước đó ông đã tạo tiếng vang qua phim Shaun of the Dead (2004).

Mặc dù 2021 là năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng dòng phim kinh dị vẫn có nhiều tác phẩm xuất sắc đến từ các quốc gia. Xét về số lượng phim nổi bật, Variety chọn ra 15 phim, Rotten Tomatoes chọn 45 phim còn trang IGN chọn 13 phim, đa phần nhận được nhiều khen ngợi về nội dung.