Bất ngờ với dự án đạt 500 booking chỉ sau 5 ngày công bố

Phối cảnh hồ bơi trung tâm tại K-Home New City

Bất ngờ với dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore

Giới kinh doanh bất động sản nhận định, sức hút của K-Home New City đến từ nhiều yếu tố. Trong đó nổi bật khi đây là dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore tiên phong tại Việt Nam, đồng thời là một trong những dự án nhà ở xã hội phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE đầu tiên tại Bình Dương.

K-Home New City sở hữu đến 10 công viên bao quanh với diện tích lên đến 7,1ha mang đến không gian sống xanh mát, yên bình. Các công trình xây dựng tại K-Home New City còn được chọn lọc vật liệu thân thiện môi trường, giúp tiết kiệm 20% lượng điện, nước và giảm khí phát thải nhà kính trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, K-Home New City tạo nên một không gian sống chuẩn Singapore - điều khó tìm thấy tại các dự án nhà ở xã hội tại Việt Nam hiện nay.

Tích hợp hơn 35 tiện ích đa dạng, cư dân K-Home New City còn được trải nghiệm nhịp sống hiện đại với phố thương mại - ẩm thực và các quán café dọc các trục giao thông chính. Muốn rèn luyện thể chất, chỉ cần vài bước chân là cư dân có thể tiếp cận khu thể thao đa năng với các môn thể thao vận động như hồ bơi, sân pickleball, sân bóng mini, sân tennis… Ngoài ra, dự án còn dành riêng không gian kết nối cộng đồng với Quảng trường Sự kiện, khu BBQ, nhà thiền, khu vui chơi trẻ em, lối dạo bộ.

Về giáo dục, hệ thống trường mầm non và trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School ngay trong khuôn viên dự án sẽ mang đến cho các cư dân nhí một nền giáo dục tiên tiến. Bên cạnh đó, dự án còn có phòng khám y tế, trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần của cư dân.

Không gian xanh mát ngập tràn dự án K-Home New City

K-Home New City trao cơ hội an cư cho người lao động

Những năm gần đây, Bình Dương phát triển thần tốc đã kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao khi hàng năm thu hút hàng chục ngàn chuyên gia, người lao động đến sinh sống, làm việc. Tuy nhiên, do giá nhà, đất neo ở mức cao nên số đông người lao động bình thường vẫn rất khó sở hữu được nhà riêng.

Theo Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bình Dương, đến năm 2030 tỉnh dự kiến đầu tư khoảng 160.325 căn nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, đến nay số dự án được phát triển trên địa bàn vẫn vô cùng hạn chế.

Trong khi đó, đích ngắm của Kim Oanh Land khi phát triển K-Home New City là góp phần nâng tầm chuẩn sống của người dân qua việc kiến tạo một không gian xanh, sạch nhưng giá bán hợp lý kết hợp cùng chính sách hỗ trợ ưu việt để nhiều người có thể thỏa mãn giấc mơ an cư. Vì vậy, Kim Oanh Land đã nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình nhà ở xã hội nổi tiếng của Singapore để áp dụng tại K-Home New City cũng như các dự án khác của công ty.

K-Home New City tọa lạc ngay "tâm xanh" thành phố mới Bình Dương - nơi tập trung hệ thống tiện ích đẳng cấp và đang có nhiều tập đoàn quốc tế hoạt động

Đại diện Kim Oanh Land cho biết với mong muốn đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội nên công ty không đặt nặng lợi nhuận khi phát triển dự án. Thậm chí Kim Oanh Land còn đặt mục tiêu biến K-Home New City thành một đô thị nhà ở xã hội kiểu mẫu, chất lượng vượt trội cả các dự án nhà ở thương mại. Cụ thể, sở hữu vị trí vàng và hệ tiện ích cực "khủng" nhưng mức giá của dự án chỉ từ 789 triệu đồng/sản phẩm (đã bao gồm nội thất hoàn thiện) và người mua được hỗ trợ vay 75% với lãi suất chỉ 6,1%/năm trong 10 năm.

Một điểm đặc biệt khác của K-Home New City là nằm gần nhiều khu công nghiệp lớn, hiện đại như Frasers, VSIP 2, VSIP 2 mở rộng, Mapletree, Mỹ Phước 4, Đồng An 2… nên nhu cầu nhà ở rất lớn, không chỉ người lao động mà cả các chuyên gia và doanh nhân. Điều này lý giải vì sao dự án vừa ra mắt đã được đón nhận nồng nhiệt, tạo nên cơn sốt trên thị trường bất động sản Bình Dương.