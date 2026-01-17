Bất ngờ với xếp hạng top 10 món ngon nhất Việt Nam

Bảng xếp hạng ẩm thực TasteAtlas dựa trên đánh giá của người đọc, với một loạt cơ chế nhận diện người dùng thật. Đối với danh sách "Top 100 món ăn Việt Nam" tính đến ngày 10.1.2026 nhận 8.499 đánh giá, trong đó 5.537 được hệ thống nhận diện hợp lệ.

Dưới đây là top 10 món ngon nhất Việt Nam:

1.Bánh mì heo quay

Bánh mì heo quay là biến thể truyền thống của bánh mì thịt. Thịt heo được quay với một lớp muối và gia vị dày. Sau đó, thịt được cắt lát và kẹp vào bánh mì nóng. Bánh mì heo quay có thể mua được ở các quán ăn đường phố và là một trong những loại bánh mì phổ biến nhất trong cả nước

2.Bún bò Nam bộ

Tên gọi đã nói lên nguồn gốc và địa điểm xuất xứ của món ăn. Các nguyên liệu chính bao gồm thịt bò xào, bún gạo, tỏi, rau thơm tươi (rau mùi, bạc hà) và rau củ (cà rốt, dưa leo, xà lách, giá), trong khi đậu phộng rang và hành phi là tùy chọn

3.Phở bò

Phở bò được chế biến từ nhiều phần thịt khác nhau của bò - nước dùng được làm từ xương bò, bắp bò, đuôi bò và cổ bò, trong khi các nguyên liệu ăn kèm bao gồm thịt ba chỉ thái mỏng, thịt sườn, thịt thăn, thịt bò chín, tái...

4.Mì Quảng

Món ăn nổi tiếng này gồm sự kết hợp giữa sợi mì với một ít nước dùng thịt đậm đà cùng các loại rau tươi như hoa chuối, xà lách, ngò, hành lá và rau mùi. Món ăn này vô cùng đa dạng và thường được ăn kèm với thịt ba chỉ, thịt gà, tôm, cá, trứng luộc, đậu phộng rang và bánh tráng. Mặc dù có nguồn gốc từ miền Trung, cụ thể hơn là Quảng Nam, mì Quảng ngày nay được yêu thích trên khắp cả nước

5.Nước chấm

Về cơ bản, loại nước chấm phổ biến của Việt Nam này được chế biến với nước cốt chanh chua, hoặc tùy chọn là giấm, đường, nước và nước mắm. Các nguyên liệu thường được thêm vào bao gồm ớt cắt nhỏ, tỏi, hành tím, hành lá, gừng hoặc các loại rau thơm tươi. Nước chấm có nhiều biến thể theo vùng miền, và thành phần cuối cùng cũng có thể phụ thuộc vào loại món ăn được dùng kèm

6.Bún chả

Bún chả là món ăn gồm thịt heo và bún, gắn liền mật thiết với Hà Nội, nơi được cho là nguồn gốc của món ăn này. Không có nhiều thông tin về lịch sử hay nguồn gốc, nhưng nó đã được quốc tế biết đến vào năm 2016 khi được giới thiệu trên chương trình Parts Unknown - trong đó người dẫn chương trình Anthony Bourdain đã thưởng thức bún chả cùng với cựu tổng thống Barack Obama

7.Bò kho

Bò kho là món ăn phổ biến của Việt Nam, có thể ăn riêng hoặc ăn kèm với bánh mì. Món này cũng có thể ăn kèm với bún và nhiều loại rau thơm tươi

8.Bún bò Huế

Món này cay hơn hầu hết các món nước ở Việt Nam, và hương vị của nó thường được miêu tả là đậm đà và phức tạp. Món ăn có nguồn gốc từ Huế, nhưng không có nhiều thông tin về nguồn gốc chính xác hay người sáng chế ra nó

9.Rau muống xào tỏi

Rau muống xào tỏi là món ăn truyền thống phù hợp cho người ăn chay, được làm từ rau muống xào, tỏi, nước mắm, muối, đường và tương dầu. Rau muống được chần sơ, sau đó xào với tỏi, muối và đường, còn nước mắm được cho vào gần cuối quá trình nấu. Món rau này được dùng nóng, thường là một phần của bữa ăn ba món, món đầu tiên là món xào, món thứ hai là món luộc hoặc hấp, và món thứ ba là canh. Rau muống xào tỏi cũng rất ngon khi ăn kèm với cơm trắng

10.Bò lúc lắc

Món bò lúc lắc có nguyên liệu chính gồm thịt bò đã được ướp gia vị, được áp chảo nhanh trước khi bày lên trên rau cải xoong và cà chua lát. Các loại topping khác có thể bao gồm hành muối, và nước chấm tương tự như nước sốt giấm chanh có thể được rưới lên thịt hoặc dùng kèm

Ngoài top 10 còn có những món nổi tiếng ở Việt Nam nhưng xếp vị trí thấp hơn như bánh xèo (18), bún riêu (20), cơm tấm (22), bánh cuốn (38), bánh tét (42), hủ tíu (45), cháo lòng (52), bún chả cá (58), chả cá Lã Vọng (78)...