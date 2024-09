Bất ngờ vòng loại World Cup: Indonesia tạo địa chấn, Trung Quốc thua ngược đối thủ 10 người

Thầy trò HLV Shin Tae-yong quá giỏi



Khác hẳn với trận thua đậm 0-4 tại vòng 16 đội Asian Cup 2023 trước Úc, đội tuyển Indonesia đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn khi tái đấu. Các học trò của thầy Shin đầy tự tin và hết sức tập trung, thể hiện rõ sự mạnh mẽ trong lối chơi. Với bộ khung có đến 9 cầu thủ nhập tịch, hầu hết gốc gác từ Hà Lan, đội bóng xứ vạn đảo đã cho thấy sự tiến bộ đến không ngờ khi đối đầu với đội bóng từng nhiều lần dự World Cup như Úc.

Nhập cuộc hứng khởi, thể lực sung mãn, kỹ thuật không thua kém và lối đá khá mạch lạc nên dù cầm bóng ít hơn, nhưng các học trò của ông Shin Tae-yong đã chơi đầy ấn tượng trước sự cổ vũ của hơn 7 vạn khán giả trên sân nhà.

Đội tuyển Úc bất lực trước lối đá kiên cường của Indonesia (phải) AFP

Ấn tượng nhất chính là Maarten Paes, thủ môn nhập tịch của Indonesia đến từ CLB Dallas (Mỹ) khi anh tiếp tục có màn thể hiện xuất sắc. Sau khi cản phá thành công quả 11 m ở trận hòa trên sân Ả Rập Xê Út, thủ môn này đã có ít nhất 3 pha cứu thua đều sau những pha dứt điểm cận thành đầy hiểm hóc của Harry Souttar hay Goodwin. Cũng không thể không kể đến sự may mắn khi trong lần duy nhất Paes đã bất lực thì tiền đạo Irankuda trong tư thế thuận lợi lại lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. Lần khác cú sút xa của Irankunda lại đi trúng cột dọc.

Indonesiaa chơi quả cảm hòa Úc AFC

Dù bị tấn công nhiều, nhưng những pha lên bóng của đội tuyển Indonesia luôn có nét, cũng vài lần làm chao đảo khung thành người Úc. Trận này chân sút Ragnar Oratmnagoen không còn may mắn như bàn mở tỷ số ở trận hòa Ả Rập Xê Út 5 ngày trước đó hay các vệ tinh xung quanh như Marselino Ferdinan và mũi nhọn Rafael Struick không phát huy được khả năng trong không gian hẹp do đối thủ có thể hình to cao, che chắn tốt.

Nhưng những gì mà đoàn quân của HLV Shin Tae-yong thể hiện vẫn rất đáng khen vì họ giữ được thế trận, không bị luống cuống trước sức ép dồn dập đặc biệt trong hiệp 2 của người Úc. Indonesia luôn bình tĩnh hóa giải và chứng tỏ sự kiên cường. Tỷ số hòa 0-0 là xứng đáng với Indonesia, giúp họ tự tin hướng đến chiến thắng khi đối thủ ở lượt thứ 3 và 4 vào tháng 10 sẽ rất vừa tầm là Bahrain và Trung Quốc.

Harry Souttar (19) của đội tuyển Úc không chiến trước hàng thủ Indonesia AFP

Thất vọng với đội tuyển Trung Quốc

Dẫn trước từ rất sớm sau pha tấn công khiến trung vệ Ali Lajami phản lưới nhà ở phút 14 và sau đó còn lợi thế hơn người khi tiền vệ Mohamed Kanno đá nguội Jiang Shenglong ở phút 19, nhưng chủ nhà Trung Quốc đã không tận dụng ưu thế. Trong suốt hơn 70 phút còn lại, Trung Quốc đã không thể ghi điểm đầu tiên trên sân nhà trước ứng viên nặng ký trong bảng là Ả Rập Xê Út.

Học trò của ông Ivankovic chơi khá lúng túng và bế tắc nên bị gỡ hòa ở cuối hiệp 1 rồi thua ngược ở đúng phút cuối cùng của trận đấu, từ 2 tình huống đá phạt góc và đều để lọt lưới bằng 2 cú bật cao đánh đầu của hậu vệ Hassan Kadesh (14).

Cu đúp bàn thắng của Hassan Kadesh đã nhấn chìm Trung Quốc AFP

Cò lẽ cú sốc quá lớn khi thua đậm Nhật Bản 0-7 ở lượt đấu trước đó chưa thể làm cho đội tuyển Trung Quốc bừng tỉnh. Đẳng cấp vốn đã thấp hơn, nhưng tinh thần luôn bị dao động bởi ám ảnh trước các đối thủ mạnh càng khiến cho đội chủ nhà thi đấu thiếu sáng nước và nhiều lúc phối hợp rời rạc. Thêm vào đó dù hơn người, nhưng nhiều lúc cảm giác đội của ông Ivankovic luôn bị lép vế trong các pha lên bóng, tổ chức vây ráp, để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối thủ Tây Á khai thác.

Thêm vào đó tài thao lược của HLV Roberto Mancini khi nhìn ra điểm yếu trong phòng thủ bóng bổng của Trung Quốc trước Nhật Bản, đã được ông cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út khai thác và đã thành công. Thất bại này khiến cơ hội để Trung Quốc tìm hy vọng đến World Cup trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Đội tuyển Trung Quốc (trái) bế tắc trước 10 người của Ả Rập Xê Út AFP

Son Heung-min chứng tỏ đẳng cấp

Đội tuyển Qatar đã chơi rất nỗ lực trên sân Lào trước CHDCND Triều Tiên và tưởng chừng thắng ngược khi dẫn 2-1 sau hiệp 1 cộng với lợi thế hơn người. II Song-ri là người mở tỷ số cho Triều Tiên ở phút 19 nhưng ngay sau đó Kuk Chol-jang bị thẻ đỏ đã giúp chủ nhà World Cup 2022 ghi liền 2 bàn để lật ngược tình thế.

Đầu tiên là quả phạt đền của Akram Afif ở phút 31 và sau đó là chân sút từng ghi nhiều bàn ở vòng loại thứ hai là Almoez Ali lập công cuối hiệp 1. Tuy nhiên trong thế chỉ còn 10 người, Triều Tiên đã xuất sắc gỡ hòa 2-2 ở phút 51 do Kuk Chol, cầu thủ từng sút hỏng phạt đền ở trận gặp Uzbekistan ghi. Bàn gỡ đó giúp đội bóng Đông Á lên tinh thần để tìm được 1 điểm đầu tiên trong hành trình vòng loại World Cup.

Trận Qatar (áo trắng) hòa CHDCND Triều Tiên AFP

Ngược với Qatar, đẳng cấp của một đội bóng từng nhiều lần dự World Cup đã giúp Hàn Quốc càng về cuối càng cho thấy bản lĩnh và sức mạnh của mình. Đặc biệt là đẳng cấp của ngôi sao số 1 Son Heung-min. Trước đội chủ nhà Oman chơi rất kiên cường, nhưng chính sự tỏa sáng của người đội trưởng đang khoác áo Tottenham đã giúp đội bóng xứ sở kim chi giành được 3 điểm. Đầu trận chính từ đường chuyền của Son Heung-min đã dẫn đến cú sút xa cực mạnh của Hwang Hee-chan giúp Hàn Quốc mở tỷ số.

Dù sau đó thầy trò HLV Hong Myung-bo đã không thể giữ được ưu thế trước sự vùng lên mạnh mẽ của đội chủ nhà khi bàn gỡ hòa đến ở phút cuối hiệp 1 từ pha đá phạt của Al Khamisi. Nhưng chính tài năng của Son Heung-min khi xoay sở rất hay trước vòng 16, 50 m và tung cú sút cực đẹp đã giúp Hàn Quốc thắng 2-1 và bản thân anh cũng có bàn thắng thứ 49 cho đội tuyển quốc gia. Bàn thắng ấn định 3-1 cũng do Son Heung-min kiến tạo và Joo Min-kyu dễ dàng thực hiện ở phút bù giờ thứ 12. Chiến thắng 3-1 này cũng giúp Hàn Quốc giải tỏa áp lực nặng nề sau trận hòa 0-0 trước đó trên sân nhà khi gặp Palestine.

Niềm vui của Hwang Hee-chan và Son Heung-min khi giúp Hàn Quốc giành chiến thắng KFA

Kết quả các trận còn lại: Chủ nhà Kyrgyzstan thua ngược 2-3 trước Uzbekistan sau 2 lần vượt lên dẫn trước 1-0 và 2-1 do Joel Kojo và Abdurakhmanov ghi, nhưng trước khi hiệp 1 khép lại đội khách đã kịp gỡ hòa 2-2 do Eldor Shomurodov và Husniddin Aliqulov ghi. Bàn thắng ấn định tỷ số do Ostion Urunov ghi cho Uzbekistan ở hiệp 2. Với 2 trận thắng, Uzbekistan vươn lên 6 điểm tạm dẫn đầu, tạo áp lực trước 2 đội mạnh ở bảng A là UAE và Iran, Còn Kygryzstan thua cả 2 trận đứng cuối bảng.

Còn ở bảng B, Jordan tiếp tục cho thấy sự tiến bộ từ sau Asian Cup 2023 khi thắng 3-1 trước chủ nhà Palestine, đội bóng đã gây sốc khi cầm hòa Hàn Quốc 0-0 trước đó. 2 bàn thắng đầu đều do Yazan Al-Naimat ghi. Bàn thứ 3 do Din Rawabda ghi. Như vậy Jordan có 4 điểm mở ra hy vọng tranh chấp sòng phẳng với Hàn Quốc (cùng 4 điểm) và Iraq.