Bắt người đàn ông cướp tài sản 2 học sinh lúc câu cá ở TP.Thủ Đức

Ngày 3.12, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ ông Tạ Ngọc Mẫn (45 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) để điều tra về hành vi dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc là 2 em T. (13 tuổi) và Đ.H (13 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức, là học sinh lớp 8), tài sản bị cướp là 2 chiếc điện thoại di động.

Nơi 2 học sinh đi câu cá rồi bị cướp tài sản T.D.K

Theo đó, sáng 2.12, em T., em H. đi câu cá ở khu vực dưới chân cầu Gò Dưa (đường Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức).

Lúc này, nghi phạm đi tới xem câu cá và bắt chuyện làm quen. Khi 2 học sinh mất cảnh giác, người đàn ông bất ngờ dùng một cây kéo nhọn đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi đe dọa nạn nhân. Đồng thời, người này lục lọi trong balo của nạn nhân, lấy hai điện thoại, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân trình báo đến cơ quan công an. Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Linh Đông vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ nghi phạm chỉ sau vài giờ.

Tại cơ quan công an, ông Mẫn khai, sau khi cướp, Mẫn mang 2 điện thoại đi bán được 2,5 triệu đồng và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Hiện vụ 2 học sinh bị cướp tài sản đang được tiếp tục điều tra làm rõ.