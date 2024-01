Ngày 26.1.2024, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá (tại tỉnh Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Dương Công Hiệu (47 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá), để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Bị can Hiệu là người đã đốt pháo hoa ở ngã tư gây náo loạn đường phố tại thành phố Rạch Giá.

Bắt người đàn ông múa võ, đốt pháo hoa ở ngã tư đường phố Kiên Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 25.1, bị can Dương Công Hiệu điều khiển ô tô, trên xe có 4 viên pháo hoa, chạy đến ngã tư Trung tâm thương mại Rạch Sỏi (thuộc thành phố Rạch Giá) đốt pháo rồi lái xe chạy vòng tròn gây náo loạn.

Sau đó, ông Dương Công Hiệu còn lấy côn nhị khúc đứng giữa ngã tư múa võ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người đi đường cũng như người dân sinh sống và làm việc gần đó.

Công an thành phố Rạch Giá đọc lệnh bắt tạm giam Dương Công Hiệu TRẦN NGỌC

Trước đó, bị can Dương Công Hiệu từng thực hiện hành vi này, dù được nhiều người nhắc nhở nhưng ông Hiệu vẫn phớt lờ và cho rằng việc làm này khiến bản thân cảm thấy vui.

Qua xác minh, tối 25.1.2024, Công an thành phố Rạch Giá ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Dương Công Hiệu để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".