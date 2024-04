Bắt người đàn ông nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ

Ngày 12.4, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến Viên (46 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tân, H.Quỳnh Lưu), để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án này là bé N. (13 tuổi), gọi Viên là bố dượng.

Trước đó, anh N.D.V (bố đẻ bé N.) đến cơ quan công an trình báo việc con gái của anh là bé N. bị bố dượng nhiều lần hiếp dâm.



Theo trình báo của anh V., anh và vợ cũ là chị L.T.H. ly hôn từ năm 2013. Sau ly hôn, chị H. lấy chồng mới là Lê Tiến Viên. Bé N. về sống cùng mẹ và cha dượng.

Tối 18.3.2024, anh V. đang ở TP.Vinh (Nghệ An) thì nhận được điện thoại của mẹ ruột nói bé N. qua nhà chơi kể nhiều lần bị bố dượng giở trò đồi bại. Anh V. hoảng hốt chạy xe về nhà ngay trong đêm để tìm hiểu sự việc.

Anh V. cho hay, theo lời bé N. kể lại, lợi dụng thời điểm mẹ bé đi làm, Viên đã nhiều lần ép bé N. quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ, Viên đưa tiền cho bé N. và dặn không được nói chuyện này cho ai biết.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định bị can Viên đã 2 lần hiếp dâm bé N. vào tháng 9 và tháng 11.2023.

Vụ án đã được Công an H.Quỳnh Lưu chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.