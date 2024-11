Bắt nhân viên dọn phòng trộm 2.000 euro của du khách ở TP.HCM

Ngày 2.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Phong (37 tuổi, quê Bến Tre) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an Q.1 (TP.HCM) bắt nhân viên dọn phòng trộm 2.000 euro của du khách ẢNH: CACC

Theo điều tra, khoảng 13 giờ ngày 22.10, anh A.R (42 tuổi, du khách người Pháp) đến thuê phòng và lưu trú một mình tại phòng số 702 khách sạn T.O.P (đường Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Q.1).

Sáng 23.10, anh A.R để số tiền khoảng 4.000 euro vào bên trong 2 phong bì, cho vào ba lô để tại góc phòng rồi rời khỏi khách sạn đi du lịch tại Củ Chi. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 23.10, anh A.R về lại khách sạn, vào phòng thì thấy ba lô có dấu hiệu bị lục lọi nên kiểm tra phát hiện bị mất số tiền 2.000 euro.

Do thời điểm này anh A.R lo lắng và hoảng sợ nên chưa báo sự việc này cho lễ tân của khách sạn. Đến ngày 24.10, anh A.R rời khỏi khách sạn để tiếp tục đi du lịch tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang). 17 giờ ngày 24.10, nam du khách về khách sạn và đến Công an P.Bến Thành trình báo.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.1 và Công an P.Bến Thành khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Ngày 25.10, công an triệu tập Nguyễn Anh Phong về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận làm nhân viên thử việc dọn dẹp phòng tại khách sạn T.O.P từ ngày 19.10.

Sáng 23.10, sau khi được chị quản lý khách sạn phân công dọn dẹp vệ sinh phòng ở cho khách, Phong sử dụng chìa khóa phụ mở cửa đi vào phòng và trộm 2.000 euro của anh A.R rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn.

Số tiền trộm được Phong mang đến 3 tiệm vàng tại Q.4, Q.7 và TP.Thủ Đức đổi lấy hơn 54 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết. Công an đã thu hồi số tiền nói trên.

Chiều 1.11, tại trụ sở Công an Q.1, Đội Cảnh sát hình sự đã trao trả 2.000 euro cho anh A.R.

Nhận lại tài sản, nam du khách người Pháp hết sức vui mừng và khen ngợi lực lượng chức năng đã quyết liệt phá án trong thời gian sớm nhất.