Bắt nhanh nghi phạm có ý định tẩu thoát khỏi trụ sở công an ở TP.Thủ Đức

Ngày 1.6, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, tại trụ sở Công an P.Tam Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM) xảy ra vụ nghi phạm có ý định tẩu thoát khỏi trụ sở công an phường này nhưng bất thành.

Thông tin ban đầu, ngày 29.5, Công an P.Tam Bình phát hiện nghi phạm tên Tâm (35 tuổi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Tâm bị công an bắt giữ, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Đến khoảng 14 giờ 10, trong lúc công an đang đấu tranh lấy lời khai với Tâm thì người này nói muốn đi vệ sinh và được chiến sĩ công an mở cửa phòng giam, đưa đi vệ sinh. Lúc đi vệ sinh trở vào lại, Tâm xô chiến sĩ công an rồi bỏ chạy khỏi trụ sở công an phường, nhảy lên xe máy của một người dân.

Lúc này, nhiều chiến sĩ Công an P.Tam Bình phối hợp người dân truy đuổi, vây bắt Tâm tại đoạn cách cổng công an phường khoảng 10 m.

Hiện nghi phạm đã được Công an P.Tam Bình bàn giao cho Công an TP.Thủ Đức để tiếp tục xử lý theo quy định.