Bát nháo 'cò' vùng biên - Kỳ 3: Cần giải pháp đồng bộ, phối hợp hai bên biên giới

Bãi giữ xe gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây là của ai ?

Trả lời PV Thanh Niên về bãi giữ xe gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây có thu tiền giữ xe và thu tiền những người đi sang Campuchia, Chỉ huy ĐBP Mỹ Quý Tây khẳng định bãi giữ xe này không liên quan lực lượng biên phòng mà do một công ty tư nhân được cấp phép hoạt động. Hoạt động của bãi xe bao gồm giữ xe, ăn uống, cây xăng… theo quy định của pháp luật. "Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với địa phương kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở những người hoạt động trong bãi giữ xe phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật", chỉ huy ĐBP nói.

Trong khi đó, trả lời PV Thanh Niên về những người thu tiền giữ xe, thu tiền của người đi qua biên giới, thượng tá Lê Bảo Hùng, Trưởng công an H.Đức Huệ, cho biết sẽ cho tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ. Cũng theo thượng tá Hùng, thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền các kiến thức về an ninh trật tự đối với đội xe ôm tự quản hoạt động ở khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây. "Ngoài ra, Công an H.Đức Huệ cũng nhiều lần phối hợp ĐBP cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới và đã phát hiện, bắt giữ nhiều loại tội phạm", thượng tá Hùng nói.