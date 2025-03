Bắt nhóm chuyên trộm cắp đèn năng lượng mặt trời ở nghĩa trang

Tối 11.3, Công an xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) bàn giao 2 nghi phạm trộm cắp ở nghĩa trang là Đỗ Viết Định (21 tuổi, ở H.Cam Lộ) và Phạm Văn Anh (19 tuổi, ở H.Vĩnh Linh, cùng tỉnh Quảng Trị) cho Công an TP.Đà Nẵng khu vực 4 (Công an H.Hòa Vang cũ).

Vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Hòa Ninh mật phục, bắt được Định và Anh đang trộm cắp tại Nghĩa trang TP.Đà Nẵng (thuộc địa phận thôn Mỹ Sơn, xã Hòa Ninh). Tang vật thu giữ gồm bộ đèn và pin năng lượng mặt trời, cùng nhiều dụng cụ (cờ lê, kiềm, tua vít).

2 nghi phạm bị bắt tại hiện trường ẢNH: NGUYỄN TÚ

Qua khai thác nhanh, Công an xã Hòa Ninh làm rõ các nghi phạm này chính là nhóm thường xuyên lợi dụng khu vực nghĩa trang vắng vẻ để trộm cắp các bộ pin và đèn năng lượng mặt trời.

Công an xã Hòa Ninh đã liên tục tuần tra, theo dõi, mật phục thời gian dài mới bắt được.

Đồ nghề dùng để trộm cắp ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo khai nhận, từ giữa tháng 2.2025 đến nay, Anh, Định đã thực hiện 4 vụ trộm cắp với 14 đèn và pin năng lượng mặt trời tại địa bàn xã Hòa Ninh, 2 vụ với 6 đèn và pin năng lượng mặt trời tại địa bàn P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu).

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đà Nẵng khu vực 4 thụ lý, lập hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra.