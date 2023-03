Bắt nhóm nghi can ném vỡ kính nhiều xe khách chạy trên QL1A

Ngày 4.3, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ 5 nghi can để điều tra hành vi ném vỡ kính nhiều xe khách chạy trên QL1A, đoạn qua H.Diễn Châu.

Nhóm nghi can bị bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, một tài xế xe khách chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội đến Công an H.Diễn Châu trình báo, lúc 0 giờ 10 ngày 3.3, khi đang điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Yên, H.Diễn Châu, thì bất ngờ bị một nhóm người đứng bên đường ném đá, khiến kính bên hông xe bị vỡ. Rất may vụ việc không làm hành khách trên xe bị thương.

Một xe khách bị ném đá vỡ kính CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài xe khách nói trên, 4 xe khách khác cũng bị ném đá làm vỡ kính xe khi chạy qua QL1A, đoạn thuộc địa bàn H.Diễn Châu.

Qua điều tra, công an bắt giữ 5 nghi can là thanh thiếu niên, tuổi từ 15 - 18 tuổi, ngụ H.Diễn Châu và H.Yên Thành (Nghệ An). Qua điều tra ban đầu, các nghi can khai nhận đã thực hiện 5 vụ ném đá vào xe khách đang chạy trên QL1A, đoạn qua H.Diễn Châu.

Hiện 5 nghi can này đang bị tạm giữ để điều tra các vụ ném đá vỡ kính xe khách lưu thông trên QL1A.