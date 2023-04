Bắt nhốt người trái luật vì nghi bạn gái bị rủ làm nhân viên quán karaoke

Ngày 14.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Bùi Trí Phúc (27 tuổi), Quách Văn Đức (21 tuổi, đều ngụ xã Thạch Long, H.Thạch Thành) và Mai Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ TT.Kim Tân, H.Thạch Thành), để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.



Các bị can Phúc, Đức, Tuấn Anh (từ trái qua phải) bị bắt giữ CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, nghi ngờ anh V.M.T (ngụ xã Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) dụ dỗ bạn gái của mình đi làm nhân viên quán karaoke, nên Bùi Trí Phúc đã rủ Đức, Tuấn Anh và Bùi Hữu Bắc (33 tuổi, ngụ xã Thành Tâm, H.Thạch Thành) đến phòng trọ của anh T. (tại TT.Kim Tân) để hỏi cho rõ.

Khi gặp anh T. ở phòng trọ, Phúc và đồng bọn đã uy hiếp, bắt nhốt anh T. và thay nhau tra hỏi về việc anh T. rủ bạn gái của Phúc đi làm nhân viên quán karaoke.

Trong lúc xảy ra sự việc, Công an H.Thạch Thành nhận được tin báo, đã điều lực lượng đến giải cứu anh T., và bắt giữ Phúc, Đức, Tuấn Anh.

Riêng Bùi Hữu Bắc đã bỏ trốn, đang bị Công an H.Thạch Thành truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án.