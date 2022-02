Bắt nữ giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID

Sáng 9.2, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngụy Thị Khanh (46 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “trốn thuế”, quy định tại điều 200 bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP.Hà Nội, thời điểm bị bắt giữ, bà Khanh giữ chức Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID.

Theo tìm hiểu, Trung tâm phát triển sáng tạo xanh GreenID là một tổ chức khoa học và công nghệ, được thành lập vào cuối năm 2011.





Trung tâm này chuyên nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng và tích cực tham gia tư vấn, góp ý về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, giảm sử dụng năng lượng hóa thạch và cung cấp nước sạch.

Công an TP.Hà Nội đang làm rõ những hành vi của bà Khanh để xử lý theo quy định pháp luật.