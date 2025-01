Bắt ông trùm đường dây ngụy trang ma túy bên trong những gói bột trà xanh

Tối 17.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Công Nguyên (34 tuổi, ở P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi mua bán trái phép ma túy.

Phạm Công Nguyên là ông trùm trong đường dây ma túy từ TP.HCM, chuyên ngụy trang ma túy trong các gói bột trà xanh, tiêu thụ trên cả nước mà Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an TP.Đà Nẵng mất hơn nửa năm truy xét mới triệt xóa được hoàn toàn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tháng 5.2024, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng bắt giữ Nguyễn Thanh Việt (36 tuổi, ở Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) với tang vật là các gói trà xanh nhưng bên trong chứa 40 gram ma túy dạng hàng khay Ketamine và 50 viên thuốc lắc.

Nguyễn Thanh Việt là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên Việt, là đầu mối đưa ma túy từ TP.HCM về tiêu thụ ở khu vực miền Trung.

Phạm Công Nguyên nghe đọc lệnh khởi tố ẢNH: NGUYỄN TÚ

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng đã bàn giao vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng mở rộng đấu tranh, làm rõ nguồn cung ma túy để xử lý triệt để vụ án.

Sau hơn nửa năm truy xét, ngày 15.1, cơ quan điều tra đã xác định Phạm Công Nguyên đang ở TP.HCM nên bắt giữ khẩn cấp, di lý về TP.Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết, sau khi bắt giữ Nguyễn Thanh Việt, lực lượng công an đấu tranh lấy lời khai từ Việt để truy vết nguồn cung cấp ma túy.

Nguyễn Thanh Việt cùng tang vật ma túy giấu trong gói bột trà xanh ẢNH: NGUYỄN TÚ

Kết hợp thu thập các chứng cứ, chân tướng ông trùm Phạm Công Nguyên dần được phác thảo. Tuy nhiên, sau khi các đàn em, đầu mối ở nhiều tỉnh thành bị chặt đứt, Nguyên hoạt động kín kẽ hơn, không theo quy luật cũ để tránh sự truy xét.

Công an TP.Đà Nẵng đã kiên trì theo đuổi vụ án. Sau thời gian dài án binh bất động, Nguyên tái xuất, thay đổi phương thức giao dịch nhưng từ đầu tháng 1.2025 đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Ngày 15.1, khi có thông tin Nguyên xuất hiện trở lại tại TP.HCM, tổ công tác Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ, di lý về TP.Đà Nẵng.