Bắt 'ông trùm' mỹ phẩm giả đã bán 100.000 đơn hàng, doanh thu 6 tỉ

Ngày 20.5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh (29 tuổi, trú tại xã Đại Lâm, H.Lạng Giang, Bắc Giang) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Khánh được xác định là chủ cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả cực lớn tại xã Đại Lâm, H.Lạng Giang, bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với quản lý thị trường triệt phá cách đây gần 2 tuần.

Công an làm việc với Nguyễn Văn Khánh, "ông trùm" mỹ phẩm giả ẢNH: CACC

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện hàng loạt tài khoản Shopee và TikTok chạy quảng cáo các loại mỹ phẩm về khử mùi cơ thể, serum trị mụn, trắng da… nghi là hàng giả.

Trưa 7.5, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng quản lý thị trường kiểm tra nhà ở của Nguyễn Văn Khánh. Thời điểm này, Khánh và Nguyễn Thị Hiên (22 tuổi) đang sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả.

Tổ công tác đã thu giữ 13 loại mỹ phẩm khác nhau, với tổng số 2.468 sản phẩm gồm: kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn Demi Skin 3 days, SEIMY skin 7 days plus, KT'skin serum, lăn khử mùi STOPIREX, sạch hôi nách Cú đấm thép, khử mùi hôi nách Hải Sen, xịt khử mùi BEUFRES, nước cất phèn chua ALUFAN, INOD Armpit Serum, Crystal 24 Hour.

Cùng đó là khoảng 104.000 chiếc tem chống hàng giả, nhãn mác các loại; gần 10.000 chai, lọ; hàng triệu vỏ bao bì các loại; 300 kg nguyên liệu là phèn chua, dung dịch pha chế, máy có màng băng chuyền, máy dập…

Các loại mỹ phẩm giả bị thu giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2024, Khánh lên mạng internet tìm hiểu một số loại mỹ phẩm khử mùi cơ thể, serum trị mụn, trắng da đang được thị trường tiêu thụ nhiều, sau đó đặt in tem nhãn, bao bì giả của các sản phẩm này.

Khánh mua máy móc, nguyên liệu, công cụ, vỏ chai lọ… và sản xuất tại nhà để bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, TikTok.

Đáng chú ý, nguyên liệu dùng để sản xuất mỹ phẩm chủ yếu là dung dịch, hương liệu pha chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, bột phèn chua, mua trôi nổi trên thị trường.

Đến nay, Khánh đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng, doanh thu trên 6 tỉ đồng.