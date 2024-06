Bắt Phó chủ tịch huyện Quỳ Hợp

Ngày 13.6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đức Lợi (46 tuổi, Phó chủ tịch UBND H.Quỳ Hợp), để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Lợi C.A

Liên quan đến vụ án này, cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khoa (41 tuổi, Giám đốc Công ty CP môi trường Việt Anh), để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định trong quá trình thực hiện dự án cụm công nghiệp trên địa bàn, ông Lợi và ông Khoa đã có hành vi lập khống đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho nhà nước.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (40 tuổi, chuyên viên Phòng Tài chính – kế hoạch UBND H.Quỳ Hợp), Phạm Thị Giang (29 tuổi, nhân viên Công ty CP môi trường Việt Anh), để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Được biết, ông Trần Đức Lợi, nguyên là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Quỳ Hợp. Tháng 9.2020, ông Lợi được HĐND H.Quỳ Hợp bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND huyện này.