Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt quả tang 28 người đánh bạc ở khu đất trống, do 'Vủ buôn' tổ chức

Thanh Quân
Thanh Quân
18/01/2026 15:56 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang một nhóm người đánh bạc ở khu đất trống, tạm giữ hơn 190 triệu đồng.

Ngày 18.1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, xử lý vụ đánh bạc ở xã Long Phú Thuận.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 45 ngày 17.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Long Phú Thuận kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 28 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận.

Bắt quả tang 28 người đánh bạc ở khu đất trống, tạm giữ 190 triệu đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đánh bạc bị công an bắt quả tang

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 6 viên xí ngầu, 14 miếng kim loại hình tròn, 18 xe máy các loại và hơn 190 triệu đồng.

Địa điểm lắc tài xỉu do ông Trần Bảo Vủ (thường gọi là "Vủ buôn", 42 tuổi, ở ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận) đứng ra tổ chức. 

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ các tang vật có liên quan vụ đánh bạc, để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Quảng Trị: Bắt 2 vụ đánh bạc với tổng giao dịch 9 tỉ đồng

Quảng Trị: Bắt 2 vụ đánh bạc với tổng giao dịch 9 tỉ đồng

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá 2 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với tổng giao dịch ước tính 9 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc đồng tháp tài xỉu Điều Tra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận