Bắt quả tang 28 người đánh bạc ở khu đất trống, do 'Vủ buôn' tổ chức

Ngày 18.1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra, xử lý vụ đánh bạc ở xã Long Phú Thuận.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 45 ngày 17.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Long Phú Thuận kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 28 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận.

Hiện trường vụ đánh bạc bị công an bắt quả tang ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 6 viên xí ngầu, 14 miếng kim loại hình tròn, 18 xe máy các loại và hơn 190 triệu đồng.

Địa điểm lắc tài xỉu do ông Trần Bảo Vủ (thường gọi là "Vủ buôn", 42 tuổi, ở ấp Long Hưng, xã Long Phú Thuận) đứng ra tổ chức.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ các tang vật có liên quan vụ đánh bạc, để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.