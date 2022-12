Bắt quả tang chủ quán cà phê ghi cá độ cả trăm triệu đồng một trận bóng đá World Cup

Ngày 8.12, Công an P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) bàn giao Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) một chủ quán cà phê ghi cá độ bóng đá trên địa bàn để tiếp tục xử lý.

Trước đó, rạng sáng 7.12, Công an P.Nại Hiên Đông ập vào quán cà phê Lan Phương ở đường Bình Than, P.Nại Hiên Đông do Võ Xý (39 tuổi, ngụ tổ 79, P.Nại Hiên Đông) làm chủ.

Lúc này, Xý bị bắt quả tang đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, ghi cá độ trận đấu World Cup 2022 cho 4 con bạc trên các trang mạng cá độ.





Tang vật thu giữ gồm 22 trang tài liệu thể hiện 52 lượt cá độ trong trận đấu với tổng số tiền 104 triệu đồng. Công an phường cũng tạm giữ 15 triệu đồng tiền mặt.

Xý khai nhận đã liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch, xin mở tài khoản cá độ và được chia nhánh cấp dưới, dùng để tổ chức cá độ bóng đá cho khách đến quán cà phê xem hoặc gọi điện trực tiếp cho Xý để ghi độ.