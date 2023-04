Bắt quả tang công ty khai thác đất trái phép dưới lòng hồ sông Ray

Trước đó, trưa 25.4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an H.Xuyên Mộc, Công an xã Hòa Hưng, UBND xã Hòa Hưng, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy lợi thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện tại khu vực lòng hồ sông Ray có 8 xe ben và 1 xe cuốc.



Xe cuốc bị tạm giữ tại hiện trường NGUYỄN LONG

Tại đây, xe cuốc đang múc đất đưa lên 2 xe ben BS 72H - 025xx và 72H - 015xx chở ra khỏi khu vực khai thác.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, tài xế xe ben đổ đất xuống đường để phi tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn ghi nhận 6 xe ben khác đang chờ trong khu vực khai thác để lấy đất vận chuyển đi nơi khác. Lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 600 m3 đất đã bị khai thác trái phép.

Các xe ben bị tạm giữ NGUYỄN LONG

Những người liên quan cho biết khai thác đất để thi công đường vành đai hồ chứa nước sông Ray cho Công ty Đ.N (H.Xuyên Mộc). Các phương tiện nói trên do Công ty Đ.N thuê. Lực lượng chức năng tạm giữ 4 xe ben và 1 xe cuốc.

Đại diện Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi khẳng định khu vực Công ty Đ.N khai thác đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác tận thu khoáng sản. Ban Quản lý lòng hồ sông Ray cũng không biết việc này.