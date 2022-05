Bắt quả tang ‘kiều nữ' Quảng Ninh mua bán trái phép chất ma túy

Sáng nay, 26.5, thông tin từ Công an TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào hồi 23 giờ 30 phút, ngày 23.5, tại tổ 3, khu Cao Sơn 1, P.Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Cẩm Phả vừa phối hợp với Công an P.Cẩm Sơn bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Loan (29 tuổi, trú tại tổ 6, khu Cao Sơn 3, P.Cẩm Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và 1 túi ni lông bên trong chứa đựng 2 viên bột nén màu xanh.





Làm việc với cơ quan chức năng Loan khai nhận chất tinh thể màu trắng bên trong 2 túi ni lông là ma túy ketamine, 2 viên bột nén màu xanh là thuốc lắc. Nguyễn Thị Thanh Loan khai nhận mua những loại ma túy này về để bán kiếm lời. Khi vừa mua về, Loan đang trên đường đi bán thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, Công an TP.Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.