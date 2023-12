Bắt quả tang một bác sĩ ở Đắk Lắk nhận tiền của bệnh nhân

Ngày 29.12, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết sở đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Tâm thần tỉnh về việc công an bắt giữ để điều tra một viên chức tại đơn vị này.

"Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh. Khi nào cơ quan công an điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật và thông báo việc khởi tố bị can thì sở mới có thủ tục đình chỉ công tác đối với cá nhân liên quan", ông Nay Phi La cho hay.

Trước đó, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk có báo cáo liên quan viên chức bị bắt quả tang nhận tiền của người bệnh.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk ở P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột C.T.V

Theo đó, trưa 27.12, ông N.H.C (36 tuổi, bác sĩ điều trị thuộc Khoa Khám bệnh - hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang khi đang nhận tiền của bệnh nhân đến khám bệnh tâm thần để được cấp sổ điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hằng tháng.

Công an đã làm việc, lấy lời khai của ông N.H.C ngay tại phòng trực làm việc ở bệnh viện này. Đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng áp giải ông C. lên xe rời bệnh viện.

Cùng ngày 27.12, lúc 13 giờ 30, ông L.T.C, Trưởng khoa Khám bệnh - hồi sức cấp cứu, vừa đến khoa thì công an gọi vào phòng riêng. Đến khoảng 13 giờ 45, ông L.T.C bị công an đưa lên xe rời bệnh viện với lý do ban đầu là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính mọi hoạt động khám bệnh, hồi sức cấp cứu.

Cũng theo báo cáo của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, cơ quan công an tiếp tục làm việc với ban lãnh đạo bệnh viện và những cá nhân khác có liên quan. Phía bệnh viện cho biết sẽ phối hợp cơ quan điều tra để cung cấp thông tin và các nội dung khác liên quan.