Ngày 1.11, tin từ Cơ quan CSĐT H.Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, lực lượng công an vừa bắt quả tang một phụ nữ làm giả giấy khám sức khỏe cho người đi xin việc để thu lợi bất chính. Hiện, người này bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Võ Thị Tuyền tại cơ quan công an TRẦN THANH PHONG

Theo đó, chiều 31.10, lực lượng Công an H.Đông Hải khám xét khẩn cấp cơ sở photocopy, in ấn Văn Toàn ở xã Định Thành, do Võ Thị Tuyền (47 tuổi) làm chủ, bắt quả tang Tuyền đang làm nhiều giấy khám sức khỏe giả.

Công an kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật có liên quan, gồm: 1 dàn máy vi tính, 1 máy in màu, 39 mẫu giấy khám sức khỏe in trên khổ giấy A3 màu xanh (trong đó có 3 giấy khám sức khỏe đã hoàn chỉnh, có chữ ký bác sĩ và dấu đỏ ghi tên một bệnh viện ở tỉnh Cà Mau); 5 giấy chứng nhận sức khỏe có chữ ký và dấu đỏ của một cơ sở khám chữa bệnh ở H.Đông Hải.

Bước đầu, Tuyền khai nhận, thời gian qua đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức cho những người có nhu cầu làm giấy khám sức khỏe để xin việc làm. Với hành vi trên, Tuyền thu lợi bất chính từ 100.000 - 150.000 đồng/giấy khám sức khỏe làm giả.

Vụ làm giả giấy khám sức khỏe trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.