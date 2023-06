Bắt quả tang thanh niên tàng trữ hơn 4.800 viên thuốc lắc trong phòng trọ

Ngày 14.6, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước), cho biết Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Công an xã Tiến Hưng bắt quả tang Điểu Văn Minh (22 tuổi, ngụ H.Lộc Ninh) tàng trữ hơn 4.800 viên thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong phòng trọ tại ấp 3, xã Tiến Hưng.

Tang vật ma túy được phát hiện tại phòng trọ HOÀNG GIÁP

Theo đó, sau nhiều ngày mật phục, theo dõi, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 12.6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đồng Xoài cùng Công an xã Tiến Hưng phát hiện Điểu Văn Minh chạy xe máy về một phòng trọ thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng nên ập vào kiểm tra.

Khi thấy có lực lượng công an, Minh chốt cửa bên trong, nhất quyết không chịu mở. Lực lượng công an nhờ người dân trong khu trọ chứng kiến, sau đó đạp cửa xông vào kiểm tra.

Điểu Văn Minh cùng tang vật được phát hiện trên gác lửng của phòng trọ HOÀNG GIÁP

Trong phòng trọ, lực lượng công an phát hiện một số túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và viên nén đủ màu vương vãi trên nền nhà, trong nhà vệ sinh và gác lửng. Khai nhận với công an, Minh thừa nhận đó là ma túy tổng hợp, thuốc lắc.

Xác định đây là vụ mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an TP.Đồng Xoài xuống hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng khám xét và điều tra vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an TP.Đồng Xoài (bìa trái) chỉ đạo khám xét tại hiện trường HOÀNG GIÁP

Qua khám xét toàn bộ phòng trọ này, lực lượng công an phát hiện 4.864 viên thuốc lắc, 30 túi ni lông chứa ma túy dạng khay, ma túy tổng hợp dạng bột; 3 cân điện tử và một số công cụ Minh sử dụng để phân chia ma túy.

Tại cơ quan công an, Điểu Văn Minh khai nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.



Hiện vụ việc được Công an TP.Đồng Xoài bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục thụ lý và mở rộng điều tra.