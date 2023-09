Bắt shipper giật điện thoại của giáo viên người nước ngoài

Ngày 14.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 - Công an TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Trường (38 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Nghi phạm Trường đã giật điện thoại của một phụ nữ người nước ngoài.

Nghi phạm Trường C.T.V

Theo cơ quan điều tra, chiều 29.8, chị N.S.Bukun (29 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) là giáo viên, đang đi bộ trên đường Thống Nhất (P.16, Q.Gò Vấp) thì bị người đàn ông đi xe máy áp sát, giật điện thoại iPhone 13 rồi bỏ chạy. Chị Bukun hô hoán, chạy theo nhưng không kịp.

Ngay sau đó, công an lấy lời khai, trích xuất camera khu vực và xác định, nghi phạm giật điện thoại mặc áo shipper màu cam, logo Ahamove đi xe ngược chiều. Các trinh sát đặc nhiệm được Công an TP.HCM huy động hỗ trợ truy bắt.

Chị Bukun nhận được tài sản bị cướp giật C.T.V

Mới đây, công an ập vào căn nhà không số ở khu phố 3A, P.Thạnh Lộc (Q.12) bắt giữ Trường. Trường thừa nhận là nhân viên giao hàng cho công ty Ahamove, trên đường đi làm thì nảy sinh ý định cướp giật.

Sau khi giật điện thoại của chị Bukun, Trường lên mạng rao bán được 2,8 triệu đồng. Công an đã thu hồi tài sản và đang xem xét trách nhiệm của một số nghi can có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.