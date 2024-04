Bắt 'siêu trộm' chuyên trộm cắp tài sản tại các trụ sở ủy ban

Ngày 10.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ Lê Thành Lộc (44 tuổi, trú tại P.Hoài Xuân, TX.Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Văn Thành (47 tuổi, trú tại TT.Phú Phong, H.Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 12 giờ ngày 7.4, kẻ gian đột nhập trụ sở UBND TP.Thái Bình trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an TP.Thái Bình khẩn trương truy bắt đối tượng. Sau 2 ngày điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Thành Lộc và Nguyễn Văn Thành.

Thời điểm bị bắt, Lộc và Thành đang ẩn náu tại H.Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương). Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, trước đó đã đột nhập, gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại trụ sở UBND một số tỉnh, thành phố với thủ đoạn tương tự.

Được biết, Lộc đã có 2 tiền án, Thành có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.



Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định số tài sản 2 đối tượng đã trộm cắp tại các trụ sở UBND.