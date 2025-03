Bắt tài xế xe ôm đánh người ở Bến xe Miền Đông

Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 16.11.2024 tại trước Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Liên quan đến vụ án đánh người, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Ngọc Thành về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Thành (46 tuổi, ở Đồng Nai) hành nghề xe ôm tự do, thường xuyên đón khách và giao hàng trong khu vực Bến xe Miền Đông. Theo thỏa thuận, mỗi lần đưa đón khách vào các nhà xe, Thành được nhà xe trả công 20.000 đồng.

Chiều 16.11.2024, sau khi đi nhậu xong tại khu vực Chu Văn An (P.26, Q.Bình Thạnh), Thành điều khiển xe máy đến bến xe để tìm khách như thường lệ.

Khoảng 15 giờ 20, thấy 2 thanh niên đi bộ gần văn phòng Công ty Phương Trang, Thành tiếp cận để chèo kéo thì xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến cự cãi.

Bực tức vì bị từ chối, Thành mở cốp xe máy, lấy ra sợi dây cáp khóa xe và lao đến đuổi đánh 2 thanh niên. Hành vi đánh người này khiến khu vực bến xe náo loạn, nhiều người dân và bảo vệ bến xe đến can ngăn.

Sau khi lực lượng bảo vệ đưa 2 thanh niên rời khỏi khu vực, Thành mới chịu dừng lại và bỏ đi.

Chèo kéo khách không thành, tài xế xe ôm dùng dây cáp khoá xe rượt đánh người trước Bến xe Miền Đông, ngày 16.11.2024 ẢNH: CACC

Nhận thông tin, Công an P.26 (Q.Bình Thạnh) đã mời Nguyễn Ngọc Thành về trụ sở làm việc, lập hồ sơ xử lý ban đầu và chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (trước đó là Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh) tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo 2 thanh niên bị Thành đuổi đánh hãy đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (tổ địa bàn Bình Thạnh - PC01), ở 18 Phan Đăng Lưu (P.7, Q.Bình Thạnh) hoặc gặp điều tra viên Lâm Đạo Thái Dương (SĐT 0961894606) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.