Bắt tạm giam 14 người thuộc Chi cục đăng kiểm đường thuỷ ở TP.HCM và TP.Vũng Tàu

Ngày 17.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Duy (Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9 tại Vũng Tàu, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam), Phạm Việt Phương (Chi cục Đăng kiểm số 6 (Q.1, TP.HCM) và 12 người khác ở hai đơn vị này về tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.

14 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 16.2 THANH TUYỀN

CQĐT xác định, 14 người là lãnh đạo các chi cục đăng kiểm đường thuỷ tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, bắt giam lần này đã nhận "lót tay" để bỏ qua các lỗi khi đăng kiểm tàu, thuyền.

Khám xét Chi cục Đăng kiểm số 6 Nguyễn Long

Công an TP.HCM đã khởi tố 128 bị can

Động thái này được đưa ra sau một tuần công an đồng loạt khám xét các trung tâm đăng kiểm trên, và nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ, "Giả mạo trong công tác", "Sản xuất mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật", "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 128 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội.



14 người là lãnh đạo các chi cục đăng kiểm đường thuỷ tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt Thanh Tuyền

Cụ thể, ngày 5.2.2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm đối với các sai phạm, tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 6 và Chi cục Đăng kiểm số 9. Đến ngày 16.2 thì CQĐT khởi tố, bắt giam 14 bị can nói trên.



Hơn hai tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng tại TP.HCM, nhà chức trách đã khởi tố 6 vụ án (cấp thành phố và quận huyện), bắt tạm giam 89 người là Giám đốc, Phó giám đốc, nhân viên 13 trung tâm đăng kiểm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, và nhiều đơn vị tại Sài Gòn.

Sau khi phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình đăng kiểm phương tiện cơ giới tại TP.HCM, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương nắm bắt, xác minh những tiêu cực, sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn

Đặc biệt, ngày 11.1, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, với cáo buộc cùng đồng phạm Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó phòng) và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ "hàng tháng, hàng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành. Ngoài ra, các trạm đăng kiểm muốn thành lập phải hối lộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm mới được chấp nhận.

Mở rộng điều tra, ngày 17.1, công an bắt ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ Hà Nội, cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam) bị bắt về hành vi tương tự.

Theo CQĐT, ước tính có 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định sai quy định. Các trung tâm kiểm định đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Đường dây này thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước; ảnh hưởng đến việc giám sát số lượng, chất lượng xe; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, trật tự quản lý công cộng; gây dư luận xấu cho xã hội.

Công an TP.HCM đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định; ngăn chặn ngay các xe không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngày 12.1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.