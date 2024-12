Bắt tạm giam 3 bị can in và mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 23.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi in và mua bán hóa đơn trái phép.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Điểm (47 tuổi, ngụ H.Gò Công Đông, Tiền Giang), Đinh Lương Nghĩa (40 tuổi, ngụ H.Phù Cát, Bình Định) và Nguyễn Vương Hoài (41 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

Bị can Nguyễn Văn Điểm tại cơ quan công an ẢNH: TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Điểm đứng tên đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại dịch vụ DELTA (gọi tắt là Công ty DELTA, địa chỉ tại 43A Yết Kiêu, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên).

Từ tháng 1 đến tháng 6, Điểm sử dụng pháp nhân Công ty DELTA thỏa thuận với Đinh Lương Nghĩa xuất khống 34 hóa đơn cho 3 công ty, với tổng số tiền hơn 16,6 tỉ đồng (chưa có thuế giá trị gia tăng) để thu lợi bất chính.

Bị can Đinh Lương Nghĩa nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: TIẾN TẦM

Trong số hóa đơn xuất khống của Điểm, Đinh Lương Nghĩa và Nguyễn Vương Hoài (Giám đốc Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương - trụ sở chính tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thỏa thuận với nhau, Hoài mua 16 hóa đơn với giá hơn 718 triệu đồng, nhưng trên hóa đơn mua bán thể hiện hơn 13 tỉ đồng chưa thuế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Bị can Nguyễn Vương Hoài tại cơ quan công an ẢNH: TIẾN TẦM

Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại ngân sách nhà nước.

Vụ in và mua bán hóa đơn trái phép nêu trên đang được Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.