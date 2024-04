Bắt tạm giam bị can dâm ô nữ sinh ở Thái Bình

Ngày 4.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hải (28 tuổi, trú tại thôn Phục Lễ, xã Châu Sơn, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Khoản 2, Điều 146, Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Tiến Hải tại cơ quan điều tra CÔNG AN THÁI BÌNH

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng đầu tháng 3, Công an xã Quỳnh Ngọc (H.Quỳnh Phụ) nhận được thông tin của người dân trên địa bàn xã và một số phụ huynh học sinh phản ánh việc có một đối tượng lạ, giả danh là người muốn hỏi thăm đường sau đó đã thực hiện hành vi dâm ô với nữ sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng công an đã vào cuộc, khẩn trương triển khai nghiệp vụ, tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, xác định đối tượng phạm tội là Nguyễn Tiến Hải nên nhanh chóng bắt đối tượng, áp giải về trụ sở công an xã.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Hải khai nhận thêm, ngoài vụ việc này, đối tượng còn đã thực hiện 1 vụ dâm ô khác đối với học sinh tại địa bàn xã này.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.