Bắt tạm giam bị can giết bạn gái

Chiều 18.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can giết bạn gái rồi tự tử bằng thuốc trừ sâu nhưng bất thành. Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Lập, H.Kon Rẫy, Kon Tum) về hành vi giết người.

Như Thanh Niên đã thông tin, Minh có hành vi giết bạn gái là chị Y.H (23 tuổi, ngụ H.Đăk Glei, Kon Tum, tạm trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tại một nhà nghỉ khu vực Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, gây xôn xao dư luận.

Phan Văn Minh bị tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, kết quả điều tra ban đầu xác định, Minh từ Kon Tum xuống TP.Đà Nẵng vào ngày 14.10 để tìm gặp bạn gái.

Minh thuê phòng số 6 nhà nghỉ T.B (đường Nguyễn Viết Xuân, Q.Liên Chiểu) rồi đón chị Y.H đến.

Bắt nghi phạm sát hại người yêu sau màn cầu hôn ở Đà Nẵng

Lúc 10 giờ ngày 16.10, tại phòng số 6, do mâu thuẫn tình cảm, Minh dùng 2 con dao đâm nhiều nhát khiến chị Y.H chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Minh lái xe rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng (H.Đại Lộc, Quảng Nam) rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng bất thành.

Sau gần 4 giờ tiếp nhận thông tin vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương bắt giữ, đưa Minh đi cấp cứu trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu.

Minh được cứu chữa kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Sau khi Minh hồi phục, Phòng Cảnh sát hình sự đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can để tiếp tục các thủ tục tố tụng.