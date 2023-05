Bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh Công ty Busan nhập lậu sữa

Ngày 7.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Trần Quốc Khánh và Trần Ngọc Dâng về hành vi buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, tối 12.4, tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện xe đầu kéo ở khu vực bãi đất trống trên đường Võ Chí Công (P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức) có dấu hiệu nghi vấn nên phối hợp Công an P.Phú Hữu kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trong thùng container có 4.171 thùng sữa Ensure, Glucerna và Horizon, dư 521 thùng so với khai báo hải quan.

Qua đấu tranh, các nhân viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng và khai lô hàng nhập khẩu trên được Trần Quốc Khánh, Giám đốc chi nhánh Công ty Busan tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ, thông qua pháp nhân Công ty Busan.

Trước khi nhập lô hàng trên về Việt Nam tiêu thụ, Khánh biết sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure, trên bao bì có dòng chữ thông tin bằng tiếng Anh: "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (không bán tại Việt Nam hoặc Mexico) và để được nhập khẩu cần phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp.

Sau đó, Khánh nhờ người làm giả thủ tục công bố sản phẩm, gồm 3 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho 3 mặt hàng sữa nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon, với giá 10 triệu đồng.

Ngày 1.2, Khánh đặt mua số lượng 4.172 thùng sữa nước các loại như trên của người phụ nữ tên T., cư trú tại bang California (Mỹ) với giá 50.000 USD, trong khi giá bán tại Việt Nam là hơn 4,6 tỉ đồng.

Nhận được hợp đồng ngoại thương do bà T. gửi qua email, Khánh sử dụng 3 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên để thực hiện hành vi nhập khẩu trái phép 3.411 thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original Nutritinon Shake Vanilla từ Mỹ về Việt Nam trị giá hơn 3,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Khánh còn chỉ đạo Trần Ngọc Dâng sử dụng phần mềm để cắt dán chữ ký, chỉnh sửa dữ liệu, số liệu thấp hơn số lượng thực tế và đơn giá hàng nhập khẩu để khi khai báo hải quan được giảm số thuế nhập khẩu phải nộp.

Lực lượng chức năng xác định, Khánh còn yêu cầu Dâng khai báo và truyền dữ liệu tờ khai đến cơ quan hải quan thấp hơn thực tế số lượng 521 thùng sữa các loại, trị giá hơn 574 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.