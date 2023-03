Bắt tạm giam Giám đốc và 2 Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-13D ở TP.HCM

Ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với: Nguyễn Chí Quyết, 31 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-13D; Nguyễn Hoàng Anh, 33 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM; Phạm Văn Luân, 32 tuổi, ngụ H.Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

2 bị can Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Văn Luân cùng là Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-13D.

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-13D THANH TUYỀN

Ba bị can này bị khởi tố để điều tra về các hành vi sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 28.2, Công an H.Bình Chánh phối hợp Công an TP.HCM khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 50-13D ở đường Trần Đại Nghĩa, H.Bình Chánh.

Công an khám xét và thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, con dấu Trung tâm Đăng kiểm 50-13D liên quan vụ án

THANH TUYỀN

Trước đó ngày 4.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can là lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-09D (H.Củ Chi) về tội nhận hối lộ.

Cụ thể, Lê Minh Huy (chủ đầu tư), Phạm Hữu Hiệp (nguyên Phó giám đốc) và Từ Tấn Kiên (nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-09D).

Các bị can tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-09D bị khởi tố THANH TUYỀN

Ngày 3.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đình Quân (nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-05V ở Q.Tân Bình) và 10 đăng kiểm viên, nhân viên của trung tâm đăng kiểm này.

Liên quan đến vụ án sai phạm trong hoạt động đăng kiểm, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 147 bị can để điều tra về các hành vi giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Trong số các bị can, có những bị can là cán bộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam về hành vi nhận hối lộ, và có những bị can là lãnh đạo doanh nghiệp về hành vi đưa hối lộ.

Công an TP.HCM cho biết, vụ án tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý triệt để tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, tàu thuyền gây bức xúc dư luận trong nhiều năm qua.