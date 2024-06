Bắt tạm giam người bố hành hạ con gái 7 tuổi

Ngày 8.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Lai (44 tuổi, ngụ tại thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, H.Kỳ Anh) để điều tra về hành vi hành hạ con.

Theo tài liệu điều tra của Công an H.Kỳ Anh, khoảng 20 giờ 40 ngày 2.4, bị can Lai đi làm về thì không thấy con gái L.T.K.G (7 tuổi) ở nhà, nên đi tìm con.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Lai tìm thấy cháu G. đang chơi ở nhà anh trai là ông Lê Văn Tương (ngụ tại thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng).

Do bực tức việc con gái đi chơi không về nhà, bị can Lai đã kéo cháu G. ra giữa sân nhà anh trai rồi dùng giày, dép có sẵn ở sân đánh vào mặt, vào đầu cháu bé.

Ông Tương và những người khác có mặt tại đây đã lao vào can ngăn nhưng Lai vẫn không chịu dừng tay, tiếp tục đánh đập con gái.

Sự việc chỉ tạm dừng lại khi Lai bị anh trai đánh vào đầu và đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, khi ra khỏi cổng nhà ông Tương, Lai tiếp tục tấn công vào vùng đầu và người cháu G.

Sau khi được mọi người can ngăn, Lai mới dừng tay và dùng xe máy chở cháu G. về nhà.

Người dân sau đó đã trình báo sự việc tới Công an H.Kỳ Anh. Tại cơ quan điều tra, Lai đã thừa nhận hành vi bạo hành con gái.

Theo Công an xã Kỳ Thượng, bị can Lai có vợ và 3 con, G. là con đầu. Được biết, bị can Lai là lao động tự do, và rất hay tụ tập uống rượu.