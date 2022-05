Bắt thêm nghi can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Đây là đường dây mua bán thận lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá.

Là người có vai trò cầm đầu, bị cáo Tôn Nữ Thị Huyền (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã chết trong quá trình điều tra bổ sung do bị suy thận, nên được đình chỉ điều tra.

Lý do trả hồ sơ, trước khi vào phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết do một nghi can liên quan đường dây vừa bị bắt theo lệnh truy nã, nên đề nghị HĐXX cho rút hồ sơ để nhập vào xử lý trong cùng vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát.

Theo cáo trạng, năm 2009, Huyền sang Trung Quốc ghép thận nên quen Đào Thành Nhân, sống tại Campuchia. Cuối năm 2016, Huyền qua Campuchia gặp lại Nhân và được người này giới thiệu với bác sĩ tên Trần (người Singapore) làm việc tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh. Ông này nói Huyền về VN tìm người bán thận đưa sang ghép cho người có nhu cầu với giá 15.000 - 17.000 USD/quả thận. Trần hướng dẫn cho Huyền cách tuyển chọn người và phương pháp làm các xét nghiệm liên quan.

Khi về nước, Huyền móc nối Đào Đức Hai Việt, 27 tuổi (quen khi sang Campuchia bán thận), lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thận. Mỗi quả thận được ghép thành công, Việt được trả công 15 - 25 triệu đồng. Việt cấu kết với các bị cáo khác giới thiệu người bán thận. Những người này sau đó tiếp tục tìm “khách” cho đường dây của Huyền.





Nếu các chỉ số xét nghiệm giữa người ghép thận và người bán thận phù hợp nhau, Huyền sẽ đưa họ sang Campuchia. Sau phẫu thuật, người bán thận sẽ nghỉ dưỡng tại bệnh viện 12 ngày, rồi về nước và được trả 200 - 210 triệu đồng. Kết quả giám định cho thấy những người bán thận cho Huyền để lại thương tật từ 45 - 69% sức khỏe.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4.2017 - 1.2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa 37 người sang Campuchia. Trong số đó, với 20 người được ghép thận thành công, Huyền thu lợi bất chính 1,4 tỉ đồng. Việt và bị cáo Hoàng Đức Tùng giới thiệu cho Huyền 8 người bán thận, thu lợi 150 triệu đồng mỗi bị cáo.

5 bị cáo còn lại, tùy số người giới thiệu và vai trò trong vụ án, thu lợi từ 3 - 120 triệu đồng.

Đối với bác sĩ Trần và một số người liên quan, nhà chức trách VN đề nghị Bộ Tư pháp Campuchia hỗ trợ xác minh nhưng chưa có kết quả.