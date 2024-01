Bắt Tổng giám đốc Tổng công ty CP Sông Hồng liên quan ‘đại án’ AIC

Sáng 9.1, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lã Tuấn Hưng về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự.

Bị can Lã Tuấn Hưng BCA

Theo Bộ Công an, bước đầu C03 xác định các vi phạm của bị can Hưng liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế (Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh).

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án. Vụ án này được khởi tố vào ngày 20.9.2023, sau khi C03 xác định những vi phạm về đấu thầu liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế (Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) và các đơn vị có liên quan.

Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Lã Tuấn Hưng đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

C03 đang mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, hồi tháng 9.2023, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế (Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh), về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 222 bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Nguyễn Đằng An, cựu Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Kim Huân, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh); Đặng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE; Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh, đều là cựu nhân viên Công ty AIC.