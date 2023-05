Bắt trộm gần 500 con vịt chạy đồng rồi thuê xe tải chở về

Ngày 22.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang), cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cảnh (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cảnh là bị can đã bắt trộm gần 500 con vịt chạy đồng.



Nguyễn Văn Cảnh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3.2023, Cảnh đi xuyệt cá ở xã Vĩnh Hòa, TX.Tân Châu. Phát hiện nhiều bầy vịt với số lượng lớn của người dân địa phương đang nuôi lấy trứng trên đồng nhưng không có người trông coi, Cảnh nảy sinh ý định trộm vịt mang về nhà.

Để thực hiện, Cảnh lén lùa hàng trăm con vịt ra đường nông thôn rồi điện thoại thuê xe tải đến chở về nhà cất giấu. Thấy dễ ăn, rạng sáng 30.3, với thủ đoạn tương tự, Cảnh tiếp tục lùa trộm vịt tại khu vực nêu trên.

Bị can Nguyễn Văn Cảnh đã trộm gần 500 con vịt của những người nuôi vịt chạy đồng mang về nhà TRẦN NGỌC

Đến sáng 4.4, chủ nuôi kiểm đếm, phát hiện số vịt trong bầy bị giảm nhiều, nghi vấn bị bắt trộm vịt nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an TX.Tân Châu phối hợp Công an xã Vĩnh Hòa tiến hành xác minh, sàng lọc nghi can và xác định Nguyễn Văn Cảnh là người trộm vịt nên mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Cảnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Cảnh, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 462 con vịt chạy đồng, trị giá khoảng 25 triệu đồng, trao trả cho bị hại.

Vụ trộm vịt chạy đồng nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.