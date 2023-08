'Bắt trộm' từ hình ảnh camera lưu trữ đám mây

Khoảng 00 giờ 16 phút, ứng dụng camera gửi cảnh báo có chuyển động bất thường về điện thoại chồng chị Phương. Sáng hôm sau anh chị mới mở xem thì camera đã ở tình trạng ngoại tuyến, thật may do dữ liệu camera lưu trên cloud nên vẫn còn hình ảnh kẻ gian đột nhập vào nhà trong đêm. Ngay lập tức, chị Phương cùng chồng đến Công an P.Nghĩa Đô trình báo.

Đối tượng lẻn vào nhà chị Phương trộm cắp (Ảnh trích xuất từ Cloud Camera)

Với dấu vết đối tượng để lại cùng dữ liệu camera tải xuống từ Cloud hình ảnh sắc nét, cơ quan chức năng dễ dàng ghi nhận đặc điểm đối tượng và tổ chức truy bắt.

Đối tượng khai nhận sau khi lục lọi và trộm cắp tài sản, lúc chuẩn bị về thì phát hiện góc nhà có camera nên đã tháo ra và tưởng phi tang được chứng cứ.

Dịch vụ Cloud Camera gia đình chị Phương sử dụng do Tổng công ty Viễn thông Viettel cung cấp với gói lưu trữ trong 30 ngày. Ông Bùi Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Giải pháp thông tin và dịch vụ số (Viettel Telecom) - đơn vị phát triển và kinh doanh các sản phẩm IoT, cho biết Cloud Camera được nhiều khách hàng sử dụng bởi tính bảo mật và ổn định, tránh rủi ro mất dữ liệu, dễ dàng xem lại mọi lúc mọi nơi trên ứng dụng Viettel Home.