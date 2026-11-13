BAT Việt Nam tổng kết chương trình ‘Trao quyền cho phụ nữ’ 2025-2026

BAT Việt Nam cùng Hội LHPN ba xã Nhơn Hòa Lập, Mỹ Quý và Đông Thành tổ chức lễ tổng kết chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” 2025-2026

Dọc theo những tuyến đường biên giới và vùng nông thôn sâu của tỉnh Tây Ninh, bài toán sinh kế của phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn từ lâu vẫn luôn là nỗi trăn trở của cơ quan địa phương.

Thấu hiểu thực tế đó, chương trình "Trao quyền cho phụ nữ" giai đoạn 2025 - 2026 của BAT Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) địa phương đưa nguồn vốn 1 tỉ đồng đến với 100 hội viên tại ba xã Nhơn Hòa Lập (40 hộ), Mỹ Quý (32 hộ) và Đông Thành (28 hộ). Mỗi khoản vay 10 triệu đồng không lãi suất trong 12 tháng chính là chiếc "cần câu" đúng lúc, giúp những người phụ nữ vùng biên có điểm tựa gây dựng sinh kế và vươn lên làm chủ cuộc sống.

Những mảnh ghép sinh kế bước ra từ thực tiễn

Tại xã Đông Thành, nhiều phụ nữ sử dụng vốn để mua xuồng vận chuyển nông sản, máy bơm phục vụ tưới tiêu hoặc đầu tư bò giống, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất. Với những hộ không có đất canh tác tại Mỹ Quý và Đông Thành, nguồn vốn được chuyển thành phương tiện buôn bán như xe hủ tiếu, cửa hàng tạp hóa, máy hàn hoặc các mô hình kinh doanh nhỏ kết hợp chăn nuôi tại nhà.

Ở xã Nhơn Hòa Lập, nhiều hộ lựa chọn nuôi gà, heo, cá lóc và ếch để tận dụng diện tích sẵn có. Theo kết quả tổng kết, một số hộ nuôi gà, heo đạt lợi nhuận từ 7-14 triệu đồng mỗi vụ sau hai đợt xuất chuồng; các mô hình nuôi cá lóc, ếch mang lại lợi nhuận từ 10-15 triệu đồng mỗi vụ.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, những công việc như may gia công quần áo, túi xách, đan giỏ nhựa và làm chổi truyền thống giúp một số hộ có thêm thu nhập từ 3-8 triệu đồng mỗi tháng.

Sau tròn một năm triển khai chương trình, 100 khoản vay đã hóa thành 100 kế hoạch làm ăn bám sát điều kiện của từng nếp nhà

Đáng chú ý, Hội LHPN các xã còn phối hợp với cơ quan chuyên môn, cán bộ thú y và các đơn vị dịch vụ nông nghiệp tổ chức hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, lựa chọn con giống, phòng ngừa dịch bệnh và quản lý chi phí đầu vào.

Nhờ đó, phụ nữ tham gia chương trình được bổ sung kiến thức, nâng cao khả năng ứng phó với biến động giá cả, thời tiết và những rủi ro thường gặp trong sản xuất nông nghiệp.

Cuộc "cách mạng" về tư duy tài chính và lá chắn an ninh vùng biên

Một trong những kết quả nổi bật của chương trình "Trao quyền cho Phụ nữ" là góp phần hình thành thói quen tiết kiệm và quản lý tài chính trong các hộ gia đình.

Ngay từ ngày đầu giải ngân, Hội LHPN cả ba xã đã kiên trì vận động chị em tham gia mô hình gửi tiết kiệm định kỳ từ 500.000 đến 800.000 đồng mỗi tháng. Qua những buổi sinh hoạt tổ hội gần gũi, các chị được hướng dẫn cách tích lũy, cân đối chi tiêu và chủ động chuẩn bị nguồn tiền hoàn trả vốn vay. Khi khép lại chu kỳ vay 12 tháng vào tháng 10.2026, cả ba xã Nhơn Hòa Lập, Mỹ Quý và Đông Thành đều ghi nhận một kết quả tuyệt đối: 100% nguồn vốn giải ngân đã được thu hồi đầy đủ, đúng hạn mà không phát sinh bất kỳ khoản nợ quá hạn nào.

Khoản tiền tiết kiệm tích lũy đều đặn suốt một năm qua đã giúp các chị hoàn trả vốn gốc mà không làm đứt gãy dòng vốn quay vòng của gia đình, đồng thời bồi đắp thêm sự tự tin cho người phụ nữ trong việc làm chủ kinh tế.

Chia sẻ tại buổi lễ tổng kết, bà Nguyễn Thị Chọn - Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hòa Lập, cho biết: "Qua gần một năm theo dõi sát sao từng hộ vay, điều khiến chúng tôi mừng nhất là nguồn vốn không lãi suất của BAT Việt Nam không chỉ giúp chị em có thêm thu nhập lo cho con cái học hành đầy đủ hơn hay mua sắm vật dụng gia đình, mà quan trọng hơn cả là đã thay đổi hẳn tư duy làm kinh tế của phụ nữ nông thôn. Chúng tôi rất mong nguồn vốn nhân văn này sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng để tiếp thêm điểm tựa cho nhiều chị em phụ nữ khó khăn khác trên địa bàn".

Bà Nguyễn Thị Chọn, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hòa Lập, phát biểu tại lễ tổng kết

Song hành với việc trao vốn, Hội LHPN ba xã đã phối hợp cùng lực lượng công an và các đồn biên phòng tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật khi vùng biên thường là "điểm nóng" về buôn lậu, thu hút trên 750 lượt người tham dự. Tại xã Mỹ Quý, toàn bộ các hộ thuộc diện vận động đã đặt bút ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn bán thuốc lá lậu qua biên giới. Tại xã Đông Thành và xã Nhơn Hòa Lập, theo ghi nhận của Hội LHPN địa phương trong giai đoạn dự án diễn ra, chưa ghi nhận trường hợp hội viên tham gia chương trình bị xử lý liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép hay buôn lậu hàng cấm.

Thực tế đã chứng minh, khi người phụ nữ và cộng đồng được hỗ trợ, tạo điều kiện để có việc làm và thu nhập ổn định, những cám dỗ từ việc đai vác hàng lậu qua biên giới sẽ dần bị đẩy lùi.

Tấm biển hoàn trả nguồn vốn vay được trao đi tại buổi lễ tổng kết đã khép lại một chu kỳ hỗ trợ, các bên kỳ vọng tiếp tục duy trì và xem xét nhân rộng những mô hình phù hợp, tùy thuộc kết quả đánh giá và nguồn lực. Với sự đồng hành của BAT Việt Nam, những mô hình sinh kế nơi đây sẽ còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần dựng xây những nếp nhà vùng biên ngày một ổn định, ấm no và vững chãi.