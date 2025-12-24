Bắt vụ buôn lậu iPhone tiền tỉ từ Trung Quốc vào Việt Nam

Tối 23.12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi buôn lậu điện thoại từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Đối tượng Bùi Văn Hưng bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ cùng tang vật ẢNH: N.T

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 21.12, tại khu vực xã Hoành Mô (Quảng Ninh), lực lượng biên phòng phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Hưng (37 tuổi, trú tại xã Tân Minh, Hải Phòng) đang điều khiển ô tô vận chuyển trái phép số lượng lớn hàng hóa.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng thu giữ 177 chiếc điện thoại iPhone các loại cùng 18 cụm linh kiện điện thoại di động, tổng trị giá ước tính trên 1,3 tỉ đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Những chiếc iPhone đời cao nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam bị bắt giữ ẢNH: N.T

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến 21 giờ 50 cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thêm Đinh Nguyễn Quốc Toàn (27 tuổi, trú tại xã Hoành Mô). Đây được xác định là đối tượng trực tiếp vận chuyển số hàng nói trên từ Trung Quốc vào Việt Nam, sau đó bàn giao cho Hưng mang đi tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã lợi dụng địa hình rừng núi, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để vận chuyển hàng lậu, nhất là các mặt hàng điện tử có giá trị cao, nhu cầu lớn dịp cuối năm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán, từ 25.11 đến nay, các đơn vị thuộc lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ 41 vụ với 44 đối tượng, tịch thu lượng hàng hóa trị giá trên 2,5 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước hơn 600 triệu đồng.